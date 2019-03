(Liên tục cập nhật...)

45' KHÔNG VÀOO!!! Tình huống tương tự bàn thắng thứ nhất, nhưng lần này Higuain đã không thể đánh bại thủ môn của Fulham.

33' KHÔNG VÀOOOOO!!!! Jorginho chuyền điểm rơi hoàn hảo, tuy nhiên Higuain lại dứt điểm... lên trời.

30' VÀOOOOO!!!!! Hazard đột phá bên cánh trái rồi chuyền bóng cho Jorginho đang ở vị trí thuận lợi. Tiền vệ người Italia thoải mái tung cú sút từ ngoài vòng cấm đưa Chelsea vươn lên dẫn trước 2-1.

28' VÀOOOO!!!! Ở tình huống dàn xếp đá phạt, hàng thủ Chelsea đã bỏ quên Calum Chambers và để anh thoải mái dứt điểm cân bằng tỷ số trận đấu.

27' KHÔNG VÀO!!!!! Mitrovic dứt điểm một chạm bóng sống cực căng nhưng Kepa đã xuất sắc cản phá.

20' VÀOOOOO!!!! Willian chồng cánh, Azpilicueta căng ngang như đặt cho Higuain dứt điểm một chạm mở tỷ số.

An even start to the game here. @G_Higuain's effort is the closest we’ve come so far.



0-0 [15'] #FULCHE pic.twitter.com/qhOY6PrkLQ