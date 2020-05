TRỰC TIẾP FOX SPORTS 2 Union Berlin 0-1 Bayern Munich: Lewandowski lập công trên chấm 11m

Kênh FOX Sports 2 tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Union Berlin và Bayern Munich trong khuôn khổ vòng 26 Bundesliga.

Trận đấu giữa Union Berlin và trong khuôn khổ vòng 26 sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 17/5 (giờ )

TRỰC TIẾP: FOX SPORT 2

(Liên tục cập nhật...)

Các đội khác

55' KHÔNG VÀO!!! Pavard suýt đưa bóng vào lưới đội chủ nhà sau tình huống bật cao tranh chấp.

47' NGUY HIỂM!! Gnabry đột phá rồi tung cú dứt điểm nhưng đã bị chặn lại.

Hiệp hai bắt đầu!

Hiệp một kết thúc! Bayern tạm thời dẫn trước với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Lewandowski.

Deservedly ahead at the break 💪



🔴⚪ #FCUFCB 0-1 pic.twitter.com/cPvglgAaEA — FC Bayern English (@FCBayernEN) May 17, 2020

45+1' NGUY HIỂM!!! Muller nỗ lực dứt điểm sau một pha tạt bóng từ cánh trái nhưng bất thành.

40' VÀOOOOO!!!! Subotic phạm lỗi trong vòng cấm, Bayern được hưởng phạt đền và Lewandowski không mắc bất cứ sai lầm nào để mở tỷ số.

The first player in Europe's top 5️⃣ leagues to reach 4️⃣0️⃣ goals for the season is... 🥁



Well, duh 😉@lewy_official #FCUFCB pic.twitter.com/zaP12qb8Ar — FC Bayern English (@FCBayernEN) May 17, 2020

28' NGUY HIỂM!!! Thủ thành đội chủ nhà cản phá thành công một pha căng ngang khó chịu của Bayern.

22' KHÔNG VÀO!! Gikiewicz nỗ lực cản phá tình huống căng ngang, Lewandowski băng vào nhưng đáng tiếc đã lỡ đà dứt điểm.

(22’) No fans has certainly given the visitors an advantage. An incredibly tough job for the team, but 100% commitment so far! ♥️#FCUFCB | #fcunion | 0-0 pic.twitter.com/VNuQhptUlB — 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) May 17, 2020

18' KHÔNG VÀO!!! Muller đánh đầu cận thành tung lưới đội chủ nhà, nhưng VAR đã can thiệp và trọng tài không công nhận bởi lỗi việt vị.

6' NGUY HIỂM!! Bóng được đưa vào vòng cấm nhưng không cầu thủ nào của Bayern có thể dứt điểm.

3' KHÔNG VÀOOOO!!! Cú sút xa của Lewandowski đưa bóng chạm chân một hậu vệ đội chủ nhà, đổi hướng bay lên nóc lưới.

1' Trận đấu bắt đầu!

---

Đội hình ra sân:

+ Union Berlin: Gikiewicz, Hübner, Schlotterbeck, Subotić, Andrich, Prömel, Trimmel, Lenz, Ingvarsten, Bülter, Ujah

+ Bayern: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Kimmich, Goretzka, Muller, Gnabry, Lewandowski

---

Đội hình dự kiến:

+ Union: Gikiewicz - Hübner, Schlotterbeck, Subotic - Trimmel (c), Gentner, Andrich, Lenz - Ingvartsen, Bülter - Andersson

+ Bayern: Neuer (c) - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Dự đoán: 0-2

---

Lịch thi đấu vòng 26 Bundesliga:

20h30 ngày 16/5: Dortmund vs

20h30 ngày 16/5: Dusseldorf vs Paderborn

20h30 ngày 16/5: vs

20h30 ngày 16/5: vs

20h30 ngày 16/5: vs

23h30 ngày 16/5: vs M’gladbach

20h30 ngày 17/5: Cologne vs

23h00 ngày 17/5: Union Berlin vs Bayern Munich

01h30 ngày 19/5: Bremen vs Leverkusen