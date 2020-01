HIGHLIGHTS Chelsea 2-0 Nottingham Forest: Thầy trò Lampard dễ dàng giành vé đi tiếp ở FA Cup

Dù ra sân với nhiều cầu thủ dự bị, Chelsea không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại đối thủ hạng dưới và giành vé đi tiếp vào vòng 4 FA Cup.

HIGHLIGHTS 2-0 :

Bàn thắng mở tỷ số của Callum Hudson-Odoi:

HẾT GIỜ!!! Chelsea giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 trước Nottingham Forest. Đội bóng của HLV Frank Lampard chính thức giành tấm vé vào vòng 4 .

Tài năng trẻ Tariq Lamptey có trận đấu ra mắt sân Stamford Bridge.

Tài năng trẻ Tariq Lamptey có trận đấu ra mắi sân Stamford Bridge.

89' Bóng vượt qua thủ môn Smith sau pha căng ngang cực kỳ nguy hiểm của Chelsea, nhưng đáng tiếc Mount đã không thể chiến thắng trong pha tranh chấp cuối cùng.

HLV Lampard tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Chelsea đang tiến rất gần tới chiến thắng tại Stamford Bridge.

Approaching the final 🔟 minutes at the Bridge...



🔵 2-0 🌳[79']

67' KHÔNG VÀOOO!!! Forest thêm một lần làm tung lưới Caballero, nhưng trọng tiếp tục không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

59' KHÔNG VÀOOOO!!! Barkley tung cú đánh đầu đập cột dọc khung thành đối thủ.

57' NGUY HIỂM!!! Barkley có cú sút căng, sau đó bóng đi cắt ngang khung thành đội khách nhưng bàn thắng thứ ba vẫn chưa đến với Chelsea.

Hiệp hai bắt đầu!

Hiệp một kết thúc!

33' VÀOOOOO!!! Hudson-Odoi tung ra cú dứt điểm khiến thủ thành Forest phải cản phá, bóng bật ra và Barkley băng vào dễ dàng ghi bàn.

28' Batshuayi tiếp tục cho thấy sự vô duyên với pha đánh đầu vọt xà.

22' VAR giúp Chelsea thoát penalty! Cầu thủ Forest đã ngã trong vòng cấm sau tranh chấp với Tomori, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên, VAR xác định cầu thủ đội khách đã việt vị từ trước.

20' Pedro băng xuống sau đường chọc khe thuận lợi rồi tung cú dứt điểm đập chân Batshuayi.

9' NGUY HIỂM Reece James căng ngang rất thuận lợi, Batshuayi băng vào nhưng không chạm được bóng.

6' VÀOOOOOOO!!!!! Hudson-Odoi tạo đột biến trong vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm trái chân, thủ thành đội khách bị bất ngờ và dù đã đổ người nhưng cũng không thể cản phá.

1' Trận đấu bắt đầu. Chelsea là đội giao bóng trước.

Chelsea ra sân với bộ trang phục đặc biệt, kỷ niệm 50 năm vô địch FA Cup lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Đội hình ra sân:

+ Chelsea:

+ Forest:

Đội hình ra sân:



Brought to you in association with @FootballIndex 👊🔴 #NFFC pic.twitter.com/ozBsEgigdp — Nottingham Forest FC (@NFFC) January 5, 2020

Trận đấu sẽ diễn ra muộn 1 phút, đây là hoạt động trong chiến dịch nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khoẻ tinh thần của FA.