TRỰC TIẾP Chelsea 1-2 Liverpool: Kante ghi bàn rút ngắn tỷ số

GOAL tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Chelsea và Liverpool trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/20.

(Liên tục cập nhật...)

81' KHÔNG VÀOOO!!!! Alonso đánh đầu cận thành, Adrian có tình huống cứu thua khó tin. Tuy nhiên, trọng tài cũng đã căng cờ báo lỗi việt vị sau đó.

76' Abraham rời sân nhường chỗ cho Batshuayi.

71' VÀOOOOOO!!!!! Kante bất ngờ có pha solo trước vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc tung lưới Adrian. Hàng thủ đã quá hời hợt khi theo kèm tiền vệ người ở tình huống này.

59' NGUY HIỂM!!! Từ quả đá phạt góc, bóng lập bập rồi tới chân Kante bên ngoài vòng cấm. Tiền vệ người Pháp nhanh chóng tung cú sút bằng chân trái đi chệch cột dọc khung thành Liverpool.

50' NGUY HIỂM!!! Pha căng ngang của Alexander-Arnold suýt chút nữa khiến hậu vệ Chelsea lóng ngóng đá phản lưới nhà (Zouma phá bóng vào chân Azpilicueta, Kepa cản phá). Dẫu vậy, sau đó trọng tài đã xác định lỗi việt vị của Alexander-Arnold.

47' KHÔNG VÀOOOO!!!!! Hàng thủ Chelsea để tuột cho Firmino thoải mái dứt điểm trong vòng cấm. Kepa đã phải bay người hết cỡ để cứu một bàn thua trông thấy.

Hiệp hai bắt đầu!

Hiệp một kết thúc! Tỷ số lúc này đang là 2-0 nghiêng về phía Liverpool. HLV Frank Lampard đã phải dùng đến 2 quyền thay đổi người và sẽ còn rất nhiều việc phải làm, nếu muốn giành điểm trong trận đấu hôm nay.

45+2' KHÔNG VÀO!!! Marcos Alonso căng ngang khó chịu khiến Adrian mất 2 nhịp mới kiểm soát được tình hình.

42' Christensen không thể tiếp tục thi đấu sau pha va chạm với chính đồng đội Tomori. Zouma là người vào sân thay thế anh.

38' NGUY HIỂM!!! Salah nhận đường chuyền dài, thoát xuống bên hành lang cánh phải. Ngôi sao người vượt qua Tomori để cắt vào trung lộ, tung cú sút rất căng nhưng bị Christensen lao mình cản phá.

30' VÀOOOO!!!! Firmino thoải mái đánh đầu cận thành tung lưới Kepa, nhân đôi cách biệt cho Liverpool.

27' KHÔNG VÀOOOO!!!! Azpilicueta đưa bóng vào lưới Liverpool sau một tình huống lộn xộn. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng sau khi tham khảo công nghệ VAR. Mason Mount bị xác định là đã việt vị trước đó.

24' KHÔNG VÀOOOOO!!!!! Abraham không thể chiến thắng Adrian trong tình huống đối mặt.

15' Alonso vào sân thế chỗ của Emerson.

14' VÀOOOOO!!!!!! Ở tình huống đá phạt trước vòng cấm, Salah giật gót cho Alexander-Arnold tung cú sút căng như "kẻ chỉ" đánh bại Kepa.

3' Willian bị đau sau pha va chạm với Van Dijk. Trận đấu phải tạm dừng trong khoảng 1 phút.

1' Trận đấu bắt đầu!

Đội hình ra sân:

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Tomori, Emerson; Kante, Jorginho; Mount, Kovacic, Willian; Abraham

Liverpool: Adrian; Trent Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane