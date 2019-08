Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thắng trận đấu chính thức nào dưới thời tân HLV Frank Lampard. Dẫu vậy, họ vẫn nhận nhiều tín hiệu lạc quan sau trận tranh Siêu Cúp châu Âu với giữa tuần qua, sau khi đại bại 0-4 trước ở vòng 1 Premier League.

Về phía Leicester, cựu vương nước cũng chỉ giành được 1 điểm ở ngày khai màn sau khi để cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Hàng thủ của "Bầy cáo" là dấu hỏi lớn ở mùa giải này sau khi bán đi thủ lĩnh Harry Maguire.

(Liên hoàn cập nhật)

Chelsea: Vắng Hudson-Odoi và Loftus-Cheek.

Leicester: Đội hình mạnh nhất.

