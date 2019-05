Kết quả Chelsea 4-1 Arsenal. Kết quả chung kết Cúp C2 châu Âu Europa League. Chelsea vô địch

Kết quả Chelsea vs Arsenal. Kết quả chung kết Cúp C2 châu Âu Europa League. Kết quả bóng đá hôm nay. Chelsea vô địch Europa League

(Liên tục cập nhật)

HẾT GIỜ!!! THÀNH LONDON LÀ MÀU XANH !!! đã trở thành nhà vô địch 2018/19 sau khi đánh bại với tỉ số 4-1.

Phút 84: NGUY HIỂM!!! Lacazette có pha chuyền bóng đặt tài năng trẻ Willock vào tư thế đối mặt với khung thành của Kepa. Willock đã thực hiện một cú dứt điểm đặt lòng nhưng bóng lại đi lệch mục tiêu trong gang tấc.

Phút 80: KHÔNG VÀO!!! Đến lượt Azpilicueta cũng muốn ghi tên mình lên bảng tỉ số. Nhưng cú dứt điểm của anh lại đi xạt cột dọc

Phút 71: VÀOO!!! Aubameyang bị Hazard cướp bóng trước vòng cấm, tiền vệ người Bỉ ngay lập tức chuyền bóng cho Giroud. Cầu thủ 32 tuổi thu hút mọi sự chú ý của hàng thủ Arsenal trước khi chuyền bóng cho Hazard xé lưới Pháo thủ lần nữa.

Phút 68: VÀOO!!!! Vừa vào sân, Iwobi đã tạo nên siêu phẩm. đã có một cú sút vuốt má ngoài từ sát vạch 16m50 để rút ngắn tỉ số cho Arsenal

Phút 63: VÀO!!! 3-0 cho Chelsea. Hazard đã nâng tỉ số trận đấu từ chấm 11m. Trước đó, Pedro đa nhảy máu trước hàng thủ Arsenal trước khi chuyền bóng cho Giroud. Anh chưa kịp đón bóng đã bị Maitland-Niles đẩy ngã

Phút 56: VÀOO!!! 2-0 cho Chelsea. Kovacic đã có một pha bóng 180 độ để loại bỏ hậu vệ đối phương và đẩy bóng Hazard đang trong tư thế trống trải. Pedro chạy chỗ đầy thông minh vào vòng cấm để nhận đường nhả bóng lại của tiền vệ người Bỉ trước khi sút tung lưới Arsenal.

Phút 48: VÀOO!!!! Emerson có pha đưa bóng tầm trung vào vòng cấm. Koscielny đã không thể kèm được Giroud và chân sút này đã tung người đánh đầu tung lưới Cech. Đây là bàn thắng thứ 11 sau 14 trận của Giroud ở đấu trường Europa League.

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

HIỆP MỘT KẾT THÚC ! Hiệp một diễn ra với chất lượng chuyên môn không quá cao. Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới lên cho hàng công và để Giroud phải lùi rất sâu để hỗ trợ. Arsenal là đội chủ động hơn, chơi áp sát nhưng các pha xử lí cuối cùng vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết

Phút 39: KHÔNG VÀO!!! Hazard, Jorginho và Giroud đã có pha phối hợp tam giác cực nhanh trước vào cấm của Arsenal. Tiền đạo người tung ra một cú dứt điểm chìm nhưng không thể đánh bại được Cech

Phút 34: NGUY HIỂM !!! Hậu vệ trái Emerson đã quyết định có pha đột phá vào vòng cấm và tung ra một cú dứt điểm mạnh. Tuy nhiên, cú sút đủ lực nhưng thiếu độ khó để đánh bại một thủ thành kinh nghiệm như Cech

Phút 26: NGUY HIỂM !!! Aubameyang có pha đi bóng vượt qua Luiz ở cánh phải và tạt bóng vào cho Lacazette. Tiền đạo người Pháp có chiều cao khiêm tốn nên không không thể chạm nổi vào bóng. Bóng được phá ra ngoài và rơi vào chân Xhaka. Tiền vệ này ngay lập tức tung ra một cú sút trái phá nhưng bóng bay "liếm" xà ngang.

Phút 25: Kante đã có tình huống thoát xuống ở cánh phải để tạt bóng vào cho Giroud. Tiền vệ người Pháp đã bước một rất tốt nhưng không thể nào thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ Sokratis

Phút 21: Tuyến giữa của Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng ở tuyến giữa cho dù Kante đã đá chính. Giroud hoàn toàn cô độc và Hazard vẫn thể nào thoải mái đi bóng. Trong khi đó, các pha bóng dài và tốc độ của cặp tiền đạo được Arsenal tận dụng triệt để.

Phút 18: KHÔNG PENALTY !! ! Lacazette xâm nhập vòng cấm của Chelsea và bị Kepa đốn ngã. Tuy nhiên, trọng tài chính đã lắng nghe ý kiến của của tổ VAR và quyết định đó không phải là một quả penalty.

Phút 16: Xhaka có đường xẻ nách sang cánh trái cho Kolasinac. Cầu thủ người không hề việt vị và thoải mái xộc vào sát đường biên để căng ngang. Rất may Azpilicueta đã lùi về kịp thời để tắc bóng

Phút 8: NGUY HIỂM !!! Maitland-Niles đã có pha đi bóng từ cánh phải và tạt bóng vào vòng cấm. Dù không có bất kì cầu thủ Arsenal nào đứng gần, thủ môn Kepa lại có một pha xử lí khó hiểu khi đấm bóng. Trái bóng bay đến vị trí của Aubameyang trong tư thế trống trải nhưng lại dứt điểm ra ngoài.

Phút 4: Hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng và có vài trục trặc trong việc đưa bóng từ tuyến dưới lên cho hàng công. The Blues liên tục hướng bóng đến vị trí của Eden Hazard nhưng tiền vệ người Bỉ vẫn chưa thể vượt qua được Maitland-Niles.

TRẬN ĐẤU CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU !!!

Đội hình chính thức Chelsea vs Arsenal:

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

Chelsea : Vắng Loftus-Cheek, Hudson-Odoi, Ruediger và Ampadu vì chấn thương.

Arsenal : Vắng Ramsey, Suarez, Bellerin và Holding do chấn thương. Mkhitaryan từ chối dự trận chung kết vì lý do an toàn.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Chelsea : Kepa (GK); Alonso, Luiz, Christensen, Azpilicueta; Barkley, Jorginho, Kovacic; Hazard, Giroud, Willian.

Arsenal : Cech (GK); Monreal, Koscielny, Sokratis; Kolasinac, Torreira, Xhaka, Maitland-Niles, Ozil; Lacazette, Aubameyang.

Thông tin xung quanh

- Chelsea đã bất bại 17 trận tại Europa League

- Arsenal đã thắng trong 5 trận Europa League gần nhất