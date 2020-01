Chelsea 3-0 Burnley: Khi sức trẻ lên tiếng

Cùng GOAL theo dõi lại những diễn biến chính trận đấu giữa và trong khuôn khổ Vòng đấu thứ 22 giải Ngoại hạng .

THỐNG KÊ: Callum Hudson-Odoi (19 tuổi 65 ngày) là cầu thủ trẻ thứ 2 lịch sử Chelsea từng ghi bàn tại giải Ngoại hạng, sau Carlton Cole (18 tuổi 197 ngày).

90+2: Ông Kevin Friend cắt còi kết thúc trận đấu. Chiến thắng chung cuộc 3-0 thuộc về đoàn quân của HLV Frank Lampard.



86': Dwight McNeil sút phạt thiếu chính xác. Các cầu thủ Burnley khiếu nại bóng chạm hàng rào nhưng bị trọng tài khước từ.



74': Lại là một pha phản công đầy mẫu mực của Chelsea. Callum Hudson Odoi, Reece James và sau cùng là Willian dứt điểm nhưng bàn thắng thứ 4 vẫn chưa đến.



71': Reece James chồng biết đầy quyết tâm. Pha tạt bóng sau đó của anh vắt ngang khung thành Nick Pope nhưng Abraham chưa thể đón bóng.



65': Tình huống độc diễn với quyết tâm cao của Abraham. Chân sút 22 tuổi đè người đối phương, khống chế bóng nhưng pha đánh đầu sau cùng lại vọt xà.



55': Burnley liên tục dâng cao nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Trong khi đó, The Blues chủ động nhường thế trận, chờ đợi thời cơ phản công.



47': VÀO! Callum Hudson Odoi nâng tỷ số lên 3-0! Azpilicueta tạt bóng chính xác vừa đà băng cắt của cầu thủ người Anh.

40': Lại là Reece James! Hậu vệ 20 tuổi đi bóng lắt léo trước vòng vây các phòng ngự đội khách. Tuy vậy, cú sút cuối cùng của James lại không như ý muốn.



37': Tammy Abraham! 2-0 cho Chelsea. Tiền đạo người Anh đánh đầu dứt khoát sau pha tạt bóng đầy khó chịu của Reece James.



34': Nguy hiểm! Ben Mee đánh đầu cận thành nhưng hàng phòng ngự Chelsea đã đứng vững.



27': VÀO! Panenka quen thuộc của Jorginho!



25': Penalty! James leo biên đầy tốc độ trước khi chọc khe cho Willan xâm nhập vòng cấm. Ngôi sao người khéo léo rướn bóng trong pha truy cản của Matthew Lowton. Trọng tài Kevin Friend lập tức chỉ tay vào chấm 16m50.



17': Lưới Chelsea rung lên nhưng trọng tài lập tức căng cờ việt vị. Tình huống đánh đầu nối cận thành thuộc về Jeff Hendrick. Tuy vậy, ở tình huống trước đó, Ben Mee đã băng xuống đón bóng quá sớm.



6': Nguy hiểm! Abraham mở bóng cho Willian xâm nhập vòng cấm địa. Tiền vệ người Brazil nhanh chóng căng ngang nhưng không thể tìm thấy điểm cắt.



4': Willian mở cánh chính xác tới vị trí của James. Sao mai 20 ra chân quyết đoán nhưng bóng chệch khung thành.



1': Trận đấu sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. Willian vừa có pha đi bóng bẻ lòng trong quen thuộc!



ĐỘI HÌNH CHÍNH THỨC:



+ Chelsea:

Here's our starting 11 for #CHEBUR ! 👊 pic.twitter.com/Fps3qREjth

+Burnley:

TEAM NEWS: Here's how the Clarets line-up against @ChelseaFC today. pic.twitter.com/594CCbUixm