HIGHLIGHTS Bournemouth 1-0 MU: Thầy trò Solskjaer 'trở lại mặt đất'

Cựu cầu thủ MU Joshua King ghi bàn duy nhất đem về chiến thắng 1-0 cho Bournemouth ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

HIGHLIGHTS Bournemouth 1-0 : (đang cập nhật...)

Diễn biến chính trận đấu:

HẾT GIỜ!!!!! Bournemouth bảo toàn thành công chiến thắng 1-0 trước Manchester United trên sân nhà Vitality. Cựu "Quỷ đỏ" - Joshua King là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

90+2' Fred tung cú cứa lòng bằng chân trái nhưng bị đã thủ môn Ramsdale "bắt bài".

82' KHÔNG VÀOOOO!!!! Greenwood sút bóng ở cự ly gần tìm đến đúng cột dọc chủ nhà.

Some unbelievable defensive work from the back four and Rammo keeping us ahead!



Everyone is battling so hard... KEEP GOING!



85 | 🍒 1-0 🔴

80' HLV Solskjaer thay liên tiếp 2 cầu thủ: James và Wan-Bissaka rời sân nhường chỗ cho Greenwood và Brendon Williams.

75' KHÔNG VÀOO!!! Hàng thủ MU thiếu tập trung, Wilson có cơ hội sút xa từ tuyến hai rất nguy hiểm. De Gea thêm một lần nữa phải trổ tài.

20 minutes left...



It's scrappy and tight, see if we can see it out with our live blog



70 | 🍒 1-0 🔴

68' Pereira thi đấu không hiệu quả và rời sân nhường chỗ cho Lingard.

63' NGUY HIỂM!!! Pha phá bóng của Maguire suýt chút nữa tạo cơ hội cho Wilson dứt điểm nhân đôi cách biệt. Rất may De Gea đã kịp dùng chân phá bóng giải nguy.

61' NGUY HIỂM!! Ashley Young chuyền vượt tuyến, Martial định bứt tốc để có tình huống dứt điểm nhưng Nathan Ake đã nhanh chóng giải nguy.

57’ KHÔNG VÀO!!! Pereira sút xa và thủ môn Ramsdale đã xuất sắc nhoài người đẩy bóng cứu thua cho Bournemouth.

55' Nhằm ngăn chặn tình huống phản công của MU, Steve Cook phạm lỗi từ phía sau với Rashford và nhận thẻ vàng cảnh cáo.

Hiệp hai bắt đầu!

Hiệp một kết thúc! MU tạm thời bị dẫn trước với tỷ số 0-1. Joshua King đã có pha lập công vào lưới đội bóng cũ ngay trước khi bước vào giờ nghỉ.

45' VÀOOOOO!!!!! Joshua King qua mặt Wan-Bissaka và Lindelof, xoay người dứt điểm ở cự ly gần tung lướI De Gea.

We're back underway



Join us for the second-half with live comms



46 | 🍒 1-0 🔴

33' NÓNG!!! Sau pha chạm với Lerma, Martial ngã trong vòng cấm Bournemouth. Trọng tài chính Kavanagh đã chỉ cho MU hưởng phạt góc thay vì phạt đền. Xô xát xảy ra giữa cầu thủ hai đội. Lerma và Fred nhận thẻ vàng do phản ứng thái quá.

The weather may be cold but things are heating up on the pitch as @Fred08oficial and Lerma receive the first bookings of the game.

Jeff has picked up a yellow card after an altercation with some of the United players.



Unfortunately this means he'll now miss our next game at Newcastle



35 | 🍒 0-0 🔴

Mưa đang ngày càng nặng hạt ở sân Vitality.

🌧️ @AnthonyMartial battles through the wind and rain. @Daniel_James_97 has looked dangerous down the right and came close to breaking the deadlock for #MUFC .

21' KHÔNG VÀOOOO!!! Sau một tình huống lộn xộn, Daniel James ra chân quyết đoán bằng chân phải, bóng đi căng nhưng chệch khung thành đội chủ nhà trong gang tấc.

16' NGUY HIỂM!!!! Wilson dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm nhưng rất may McTominay đã bọc lót kịp thời.

Both teams have early chances but it's goalless after the first 1⃣5⃣.



Get minute-by-minute updates of #BOUMUN in the #MUFC app:

4' Daniel James thoát xuống bên cánh phải, chuyền bóng vào phía trong nhưng Pereira không thể nhận được sau khi trượt chân do sân trơn.

1' Trận đấu bắt đầu! MU là đội giao bóng trước.

We left it late on our last visit to Bournemouth!

Đội hình ra sân chính thức:

+ Bournemouth: Ramsdale, Smith, Cook, Ake, Rico, Wilson, Lerma, Billing, Fraser, Wilson, King.

+ MU: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young, McTominay, Fred, Andreas, James, Rashford, Martial.

Đội hình dự kiến:

+ Bournemouth (4-4-2): Ramsdale; Smith, S. Cook, Ake, Diego Rico; Fraser, Lerma, Billing, Groeneveld; King, C. Wilson

+ MU (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; McTominay, Fred; James, Pereira, Rashford; Martial