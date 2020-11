TRỰC TIẾP Bóng đá TV Viettel vs Than Quảng Ninh. Link xem Viettel vs Than Quảng Ninh. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Bóng đá TV. V.League 2020.

VPF

Viettel đón tiếp Than Quảng Ninh với tâm thế buộc phải thắng nếu muốn chạm tay đến ngôi vô địch.