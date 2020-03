TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ TV Viettel vs HAGL. Link xem Viettel vs HAGL. Xem trực tiếp HAGL vs Viettel. Xem BÓNG ĐÁ TV. Trực tiếp bóng đá hôm nay. V.LEAGUE 2020

Tiến Anh

Viettel và HAGL sẽ đối đầu vào 19h ngày 15/3 trên SVĐ Hàng Đẫy. Với chiến thắng tại vòng mở màn, cả hai đội hứa hẹn sẽ tạo nên một trận cầu hấp dẫn.