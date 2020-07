TRỰC TIẾP: Lễ bốc thăm tứ kết & bán kết Champions League và Europa League

Hôm nay, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp vòng tứ kết Champions League và vòng 1/8 Europa League 2019/20.

Thời gian diễn ra lễ bốc thăm tứ kết và bán kết và : 17h00 ngày 10/7 (giờ )

Link xem trực tiếp: Trang chủ UEFA

Cũng giống như nhiều giải bóng đá lớn khác, Champions League và Europa League mùa 2019/20 cũng chịu những ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.

Lên kế hoạch đưa giải đấu trở lại vào tháng Tám, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã điều chỉnh thể lệ để phù hợp với bối cảnh mùa giải 2021/20 cũng đã cận kề.

Các đội khác

Lễ bốc thăm cho vòng knock-out sẽ được tổ chức vào tháng Bảy này, nhưng thời gian và địa điểm cụ thể là gì?

GOAL sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin cần thiết về buổi lễ bốc thăm của Champions League và Europa League.

Nội dung

Lễ bốc thăm tứ kết và bán kết Champions League & Europa League diễn ra khi nào?

Thay vì đợi đến khi vòng 16 đội khép lại, vào lúc 17h00 ngày 10/7 (giờ Việt Nam), UEFA sẽ bắt đầu tiến hành bốc thăm các trận tứ kết, sau đó phân cặp ở bán kết và chung kết.

Có những CLB nào đang góp mặt ở Champions League?

Một nửa số đội giành vé vào tứ kết đã được xác định, bao gồm: , , và .

4 trận còn lại của lượt về vòng 16 đội gồm: vs , vs , vs và vs .

Có những CLB nào đang góp mặt ở Europa League?

Những đội bóng giành chiến thắng ở các cặp đấu sau sẽ bước tiếp vào tứ kết:

hoặc Copenhagen

hoặc

hoặc

hoặc Shaktar Donetsk

hoặc

hoặc

hoặc

LASK hoặc

Lễ bốc thăm sẽ diễn ra ở đâu?

Như thường lệ, lễ bốc thăm Champions League và Europa League sẽ diễn ra ở trụ sở của UEFA - Nyon (Thụy Sỹ).

Cách để xem trực tiếp lễ bốc thăm?

UEFA sẽ phát trực tiếp lễ bốc thăm trên trang chủ: uefa.com - bạn có thể cập nhật những diễn biến mới nhất của buổi lễ chỉ với chiếc máy tính hay điện thoại cá nhân.

Các trận đấu sẽ diễn ra khi nào, ở đâu?

Các trận đấu còn lại của vòng 16 đội Champions League sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/8, trong khi đó những trận đấu còn lại của vòng 16 đội Europa League sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6/8.

Kể từ tứ kết, cả hai giải đấu sẽ không có lượt về và được tổ chức tại một nước chủ nhà.

Khi nào Champions League phiên bản thu nhỏ diễn ra?

Tứ kết: 12/8 - 15/8

12/8 - 15/8 Bán kết: 18/8 - 19/8

18/8 - 19/8 Chung kết: 23/8

Đâu là địa điểm tổ chức Champions League phiên bản thu nhỏ?

Champions League phiên bản thu nhỏ sẽ được tổ chức ở Lisbon, .

Sẽ có 2 SVĐ tổ chức những trận đấu của vòng tứ kết và bán kết: Jose Alvalade của và da Luz của .

Trận chung kết sẽ diễn ra tại SVĐ da Luz.

Khi nào Europa League phiên bản thu nhỏ diễn ra?

Tứ kết: 10/8 - 11/8

10/8 - 11/8 Bán kết: 16/8 - 17/8

16/8 - 17/8 Chung kết: 21/8

Đâu là địa điểm tổ chức Europa League phiên bản thu nhỏ?

Europa League phiên bản thu nhỏ sẽ diễn ra tại các SVĐ nằm ở 4 thành phố của Đức: Gelsenkirchen, Duisburg, Dusseldorf và Cologne.

Các SVĐ "ứng cử viên" bao gồm: RheinEnergieStadion của Koln, MSV-Arena của Duisburg, Merkur Spiel-Arena của Fortuna Dusseldorg và Arena AufSchalke của .

Koln's RheinEnergieStadion đã được xác nhận là địa điểm tổ chức trận chung kết Europa League 2020.