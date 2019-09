Link xem trực tiếp Lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020: TẠI ĐÂY (14h30 ngày 26/9)

Theo phân loại nhóm hạt giống tại VCK U23 châu Á 2020, với tư cách đương kim Á quân, nằm ở nhóm 1 cùng với chủ nhà , đương kim vô địch Uzbekistan và . Nhóm 2 gồm: , Iraq, , Triều Tiên; nhóm 3: , Úc, Jordan, và nhóm 4: Syria, , , Bahrain.

Căn cứ theo thể thức thi đấu, 16 đội sẽ chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng giành quyền đi tiếp.

Don't miss our #AFCU23 preview show tomorrow ahead of the Finals draw on September 26 in Bangkok! pic.twitter.com/m8S0NTMsZl