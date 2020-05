"Trót" ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, các cầu thủ nên xử lí ra sao?

Ghi bàn là một niềm vui với bất cứ cầu thủ nào, nhưng sút tung lưới đội bóng cũ lại là một cảm giác vô cùng khó tả.

Ở lượt đi vòng Bán kết UEFA 2018/19, sau gần 30 phút thi đấu căng thẳng ở hiệp một, Luis Suarez cuối cùng cũng đưa được bóng vào lưới để mở tỉ số cho . Trái với suy nghĩ của nhiều CĐV, tiền đạo người không ngần ngại chạy thẳng ra đường biên sân Camp Nou, hướng về phía khán đài để ăn mừng và tỏ ra đầy phấn khích khi đánh bại thủ thành Alisson Becker.

Điều này khiến vô số fan Lữ đoàn Đỏ - vốn luôn yêu quý Suarez vì những nỗ lực, cống hiến trước đây - vô cùng phẫn nộ. Chỉ trong tích tắc, mọi thứ đã thay đổi 180 độ khi thần tượng năm xưa bỗng trở thành kẻ tội đồ.

Người hâm mộ Liverpol lại càng được dịp hả hê khi ở trận lượt về, thánh địa Anfield - nơi chính chân sút 33 tuổi chọn làm nguồn cảm hứng để đặt tên cho cô con gái đầu lòng Delfina - trở thành mảnh đất "đi dễ khó về" khi Suarez cùng các đồng đội thua tan tác 0-4. Pha ăn mừng mà El Pistolero thực hiện trước đó một tuần được lôi ra nhằm chễ giễu anh.

Các đội khác

Như vậy, có một câu hỏi được đặt ra là nếu "trót" ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, các cầu thủ sẽ làm gì? Có nên ăn mừng hay không? - Sau đây là những "quy tắc" bất thành văn khi tình huống như vậy diễn ra.

1. Đừng bao giờ ăn mừng khi bạn là một huyền thoại ở CLB cũ!

Đó là quy tắc đầu tiên và hiển nhiên nhất, và gần như mọi ngôi sao bóng đá nào cũng tuân theo. Ví dụ, Frank Lampard chắc chắn không bao giờ trượt người ăn mừng khi anh ghi bàn vào lưới , bởi anh đã có 648 trận chơi cho The Blues, ghi 211 bàn thắng và giành rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ cùng đội bóng này.

Và như chúng ta đã biết, sau khi volley tung lưới Courtois năm 2014, anh chỉ lặng lẽ trở về sân nhà và không biểu lộ bất cứ niềm vui nào. Sau trận, Lampsy còn tiết lộ rằng mình "không còn lời nào để nói" và thực ra chẳng hề muốn ghi bàn thắng này.

Hay như Henrik Larsson - người đã ghi 242 bàn thắng sau 7 mùa giải gắn bó cùng , anh cũng chỉ cười nhẹ khi bóng bay vào lưới theo bản năng của một cây săn bàn, rồi từ tốn trở về sân nhà.

Còn tại Italia, hẳn sẽ khó ai có thể quên được những giọt nước mắt của Gabriel Batistuta sau cú volley tung lưới đội bóng cũ .

Và các huyền thoại ấy đều nhận được những tiếng vỗ tay tán thưởng đến từ các CĐV của cả hai đội.

2. Đừng ăn mừng nếu bàn thắng của bạn khiến đội bóng cũ bị tổn thương lớn

Denis Law là một huyền thoại của , bất cứ CĐV Quỷ Đỏ nào cũng biết ông là một tượng đài bất tử, được tạc tượng bên ngoài SVĐ Old Trafford, bên cạnh George Best và Bobby Charlton. Trong 11 năm chơi bóng tại Old Trafford, ông đã có cho mình 237 bàn thắng và đang xếp thứ 3 trong danh sách ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Quỷ Đỏ.

Năm 1973, ông trở về - đội bóng đã trở thành bệ phóng đưa ông tới Nhà hát của những giấc mơ - sau 2 mùa giải liên tiếp vật lộn với chấn thương.

Hãy tưởng tượng xem ông đã cảm thấy thế nào khi ghi bàn vào lưới Manchester United ngay tại Old Trafford ở mùa giải 1973-1974, và tin rằng bàn thắng đó đã trực tiếp đẩy đội bóng cũ của mình xuống hạng?

Thực tế câu chuyện không bi đát đến vậy, bởi dù Law có ghi bàn hay không thì Manchester United cũng phải xuống hạng ở mùa giải đó, nhưng bản thân chân sút người không hề biết điều này.

Sau khi nhìn bóng lăn vào lưới, ông cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi sân và yêu cầu được thay người. Bàn thắng đó đã khiến Law suy sụp đến nỗi ông không thể ra sân trong một trận đấu chính thức nào nữa và quyết định giải nghệ dù còn một năm hợp đồng với The Citizens.

Denis Law - Huyền thoại được dựng tượng ở Man Utd.

3. Tối thiểu hóa màn ăn mừng nếu đội bóng cũ có vai trò nhất định tới sự nghiệp

Và giờ chúng ta sẽ tiến gần hơn với ranh giới của việc ăn mừng, với ví dụ tiêu biểu của Cristiano Ronaldo.

Siêu sao của chỉ đưa tay ăn mừng một cách nhẹ nhàng khi ghi bàn vào lưới đội bóng thời niên thiếu của mình là Lisbon, bởi anh hiểu và trân trọng những giá trị mà đội bóng này đã mang lại, dù đây chỉ là bước đệm để anh đến với Manchester United rồi trở thành một trong hai ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá thế giới đương đại.

Và sau này, khi ghi bàn vào lưới Manchester United với pha bật cao đánh đầu kinh điển, anh cũng làm động tác tương tự. Nhưng rõ ràng trong mắt các CĐV Quỷ Đỏ thì anh đã là một huyền thoại, bởi vậy tình huống này chúng ta có thể xếp vào ví dụ của Quy tắc số 1.

Một trường hợp khác là Alvaro Morata. Dù được xem là một tiền đạo tài năng, nhưng anh đã bị đẩy khỏi sân Santiago Bernabeu dù lúc đó Real Madrid chỉ có duy nhất hai tiền đạo thứ thiệt là anh và Karim Benzema.

Bởi vậy, khi ghi bàn thắng quyết định khiến Real Madrid bị loại tại Bán kết Champions League năm 2015, có thể nói anh hoàn toàn có quyền ăn mừng vì đã chứng tỏ rằng BLĐ đội bóng Hoàng gia đã sai lầm ra sao khi không sử dụng mình.

Nhưng Morata đã không làm vậy. Có lẽ bởi dù sao anh cũng là một người con của thành Madrid, và thời điểm đó, chân sút này vẫn coi Real như mái nhà đích thực.

5 năm sau bàn thắng ấy, chân sút 27 tuổi lại đang là người của Atletico - đại kình địch với Real Madrid. Mùa này, anh đối đầu đội bóng cũ một lần ở vòng 23 và không ghi bàn. Chưa ai có thể khẳng định được Morata sẽ làm gì nếu năm tới, anh "xé lưới" Thibaut Courtois!

4. Bạn có thể ăn mừng nếu đã từng bị công khai tẩy chay

Ví dụ tiêu biểu nhất cho quy tắc này không ai khác, chính là Luis Figo. Sau khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 trong trận El Clasico mùa giải 2001/02, tiền vệ người đã lao tới đám đông các CĐV Real Madrid và ăn mừng một cách đầy cuồng nhiệt.

Dù sao thì trong mắt các CĐV Barcelona thì Figo đã bị xem là kẻ phản bội tồi tệ nhất, và vụ "cái thủ lợn bay" chính là bằng chứng.

CĐV phản đối quyết liệt nên Luis Figo không ngần ngại ăn mừng sau bàn thắng tung lưới Barcelona.

Ngoài ra, cũng là “đội bóng cũ” thường phải chứng kiến những màn ăn mừng của các chân sút từng có thời gian chơi bóng tại đây. Emmanuel Adebayor là một trường hợp, khi tiền đạo người Togo chạy thẳng đến khu khán đài của các CĐV Arsenal ăn mừng đầy khiêu khích sau khi ghi bàn trong màu áo Manchester City.

Và một trường hợp khác cũng nổi tiếng không kém là Robin van Persie, khi tiền đạo người trượt người ăn mừng sau pha đánh đầu mở tỉ số trong trận đấu năm 2013. Tuy nhiên trước đó anh vốn đã bị xem là một kẻ phản bội, và đã không ăn mừng bàn thắng ở mùa giải trước đó.

Bởi vậy, một khi đã bị các CĐV ghét bỏ thì việc ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ cũng chẳng phải điều gì lạ lùng lắm, vì dù có làm điều đó hay không thì bạn vẫn bị la ó mà thôi.