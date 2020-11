Fan Liverpool phẫn nộ khi trọng tài 'quên luật' trở lại phòng VAR

Trọng tài 'quên luật', không truất quyền thi đấu Jordan Pickford khi phạm lỗi với Virgil van Dijk sẽ... tiếp tục điều khiển trận đấu của Liverpool.

Ở trận đấu giữa và trong khuôn khổ vòng 5 Ngoại hạng , trọng tài David Coote, người điều hành phòng VAR, đã mắc một sai lầm tai hại khi... quên không đưa ý kiến truất quyền thi đấu thủ thành Jordan Pickford sau một pha phạm lỗi nguy hiểm với Virgil van Dijk.

Cụ thể, đầu hiệp 1, VAR xác định Van Dijk đã bị thổi việt vị ngay trước lúc bị Pickford vào bóng ác ý dẫn tới chấn thương nặng.

Theo quy định, cầu thủ vẫn có thể nhận thẻ dù tình huống phạm lỗi đã kết thúc, nhưng trọng tài Coote được cho rằng đã không nhớ luật.

Trước phản ứng quyết liệt từ CĐV Liverpool nói riêng và dư luận nói chung, BTC Ngoại hạng Anh phải tạm đình chỉ 'vị vua áo đen' này trong trận kế tiếp.

Sau khi Van Dijk dính chấn thương, hàng phòng ngự Lữ đoàn Đỏ tiếp tục chịu nhiều tổn thất do các ca chấn thương mới.

Khi mọi việc còn chưa lắng xuống, ông Coote lại được bổ nhiệm vào vị trí trọng tài VAR ở trận đấu giữa Liverpool và rạng sáng 23/11 tới.

Điều này đang khiến cho một số lượng không nhỏ CĐV đội chủ sân Anfield phản đối kịch liệt.

Trên MXH Twitter, vô số ý kiến chỉ trích đã được đưa ra:

David Coote is our VAR referee for our next match vs Leicester City. I can't believe it. After the match debacle I thought PL would know better — LFC Views - Champions (@Mobyhaque1) November 16, 2020

"David Coote lại là trọng tài VAR trong trận tiếp theo (của Liverpool) với Leicester City. Thật không thể tin nổi. Đáng lẽ sau trận gặp Everton, BTC Ngoại hạng Anh phải sáng mắt ra rồi chứ!"

Chris Kavanagh will referee Liverpool v Leicester on Sunday & David Coote will be on VAR.



Unbelievable that Coote is allowed to be anywhere near our games after the recent stuff involving him. Absolute piss take that. — Spion Kop (@TheKopHQ) November 16, 2020

"David Coote điều khiển phòng VAR. Không thể tin nổi ông ta vẫn được bắt trận đấu của Liverpool sau hàng loạt scandal như vậy."

The whole of football is just trolling Liverpool at this point. Farcical. https://t.co/zPhAD7tBx1 — Henry Jackson (@HenryJackson87) November 16, 2020

"Cả làng bóng lúc này chắc chỉ nghĩ đến việc gây khó dễ cho Liverpool. Thật là khôi hài."

Trận đấu giữa Liverpool và Leicester City được coi là sẽ có ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng.

Bầy Cáo dù đứng thứ nhất, nhưng cũng chỉ hơn đối thủ vỏn vẹn 1 điểm trên BXH.