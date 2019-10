Trọng tài Malaysia chấn thương, không thể cầm còi trận Khánh Hòa - Sài Gòn

Dính chấn thương trong lúc tập luyện, trọng tài Suhaizi Bin Shukri (Malaysia) không thể sang Việt Nam cầm còi hai trận cuối V.League như dự kiến.

Chuẩn bị cho các vòng đấu cuối rất cam go ở nhóm cuối bảng, LĐBĐ (VFF) đã liên hệ LĐBĐ Malaysia (FAM) để mời trọng tài nước bạn sang cầm còi một số trận then chốt. Tuy nhiên vì lý do chấn thương trong lúc tập luyện thể lực, vị vua áo đen được chọn ông Suhaizi Bin Shukri đã phải hủy kế hoạch.

Vị trọng tài sinh năm 1979 được FAM chỉ định sang Việt Nam điều khiển trận Sanna Khánh Hòa BVN - Sài Gòn FC. Nhưng trước diễn biến mới, nhiều khả năng Ban trọng tài VFF sẽ cắt cử "còi nội" Ngô Duy Lân làm nhiệm vụ.

Khánh Hòa đang đứng chót bảng ở V.League 2019 và đứng trước nguy cơ rất lớn phải chia tay giải đấu vào cuối mùa

Như vậy, tại vòng 25, trận duy nhất được trọng tài nước ngoài đảm nhận là cuộc đối đầu giữa Thanh Hóa và Viettel. Người điều khiển trận này là ông Mohd Amirul Izwan Yaacob, cũng đến từ Malaysia. Cả ông Yaacob và Shukri đều là trọng tài FIFA và có kinh nghiệm làm việc quốc tế từ năm 2011.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Sanna Khánh Hòa BVN và Thanh Hóa là hai ứng viên sáng giá cho các vị trí xuống hạng trực tiếp và đi play-off. Vì lẽ đó, hai vòng đấu cuối với các đội bóng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Khoảng cách giữa Khánh Hòa và Thanh Hóa chỉ cách nhau vỏn vẹn 1 điểm

Lượt trận cuối, thầy trò HLV Võ Đình Tân sẽ làm khách trên sân HAGL. Còn Thanh Hóa hành quân vào Nam chạm trán Bình Dương.

Nhiều khả năng, cuộc đua trụ hạng chỉ có thể được quyết định trong những giờ phút cuối cùng của mùa giải.