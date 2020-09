Trở lại Anh, Bale đặt ngay lịch đi... đánh golf với 'sếp lớn' Tottenham?

Các fan Tottenham đang rất tự tin về cơ hội đón Gareth Bale trở lại, sau khi hình ảnh lịch đặt trước ở một sân golf nổi tiếng gần CLB rò rỉ trên MXH.

Truyền thông đưa tin, thương vụ Gareth Bale trở lại gần như đã hoàn tất và ngôi sao thuộc biên chế đang chuẩn bị lên đường tới London.

Các fan của Gà Trống càng có niềm tin vào việc đã đánh bại trong cuộc đua giành chữ ký của Bale, khi những hình ảnh đăng tải trên MXH được talkSPORT dẫn lại cho thấy ngôi sao 31 tuổi và Chủ tịch Daniel Levy, giám đốc tuyển trạch Steve Hitchin đặt lịch đi chơi golf tại Hadley Wood cùng nhau.

Gareth Bale’s booked in for a game of golf at my mate’s golf club tomorrow



You couldn’t write this 😂😂😂 pic.twitter.com/k6UH8azzOo — Theo (@Thogden) September 17, 2020

Gareth Bale and Daniel Levy playing golf tomorrow at Hadley Wood.



Promising signs for the Spurs fans.



(Credit @Jonny_young3 via a rogue forward WhatsApp) pic.twitter.com/vyzQjLRd6e — Sam Martin (@SmuelMartinFPL) September 17, 2020

Hadley Wood là một sân golf nổi tiếng và ở khá gần với trung tâm huấn luyện Enfield của Tottenham.

Sau khi bức ảnh này xuất hiện rộng rãi, Twitter của Hadley Wood đã đăng dòng trạng thái "Chưa bao giờ có nhiều người đặt lịch vào chiều thứ Sáu đến vậy" cùng với hashtag #BaleBack (Bale trở lại) và #COYS (Come On You Spurs).

Cũng theo nguồn tin của talkSPORT, Bale được đánh giá là sẽ không thể thi đấu trong khoảng 1 tháng tới do chấn thương và một số vấn đề thể lực.