Triệu Việt Hưng: 'U23 Việt Nam sẽ cố gắng lấy ba điểm trước Jordan'

Trong ngày ra quân bảng D giải U23 châu Á 2020, U23 chỉ giành được kết quả hòa 0-0 trước U23 . Suốt 90 phút, các học trò của HLV Park Hang-seo tạo ra không ít cơ hội rõ nét song đều không thể tận dụng. Tỷ số hòa không bàn thắng khiến binh đoàn áo đỏ rất tiếc nuối.

Trước thềm buổi tập sáng (11/1), tiền vệ Triệu Việt Hưng bày tỏ: "Trận đấu hôm qua rất khó khăn với toàn đội, và 1 điểm có thể coi là thành công".

"Tất nhiên, chúng tôi rất tiếc nuối khi không thể giành chiến thắng. Sau trận, thầy Park cũng động viên và nói toàn đội cố gắng trong 2 trận đấu tới".

Ở trận đấu lúc 20h15 tối qua, U23 Jordan đã vượt qua U23 Triều Tiên với tỷ số sát nút 2-1. Kết quả này biến đại diện Tây Á trở thành đội chiếm lợi thế lớn nhất trong việc cạnh tranh tấm vé lọt vào vòng knock-out ở bảng D.

Đánh giá về đối thủ sẽ chạm mặt ngày 13/1 tới đây, thành viên CLB HAGL đưa ra quan điểm: "Tại lượt đấu thứ 2, U23 Jordan không hề dễ chơi, nhưng U23 Việt Nam sẽ cố gắng để giành 3 điểm. Tôi đánh giá không chỉ Jordan, mà đa phần các đội bóng ở châu Á đều rất nhanh và khoẻ".

"Về phần mình, tôi chỉ tập trung, cố gắng để được vào sân thi đấu" - Việt Hưng nói thêm về cơ hội ra sân vốn đang bị đánh giá không cao.

