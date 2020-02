Tránh dịch virus corona, CLB TP.HCM được điều chỉnh lịch thi đấu AFC Cup

Trước sự bùng phát của dịch virus corona, VFF đã kiến nghị AFC đổi lịch thi đấu cúp châu lục của CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh và được chấp thuận.

Tại vòng bảng AFC Cup 2020, CLB TP.HCM rơi vào bảng F, còn Than Quảng Ninh nằm ở bảng G. Theo lịch, đội bóng Sài thành sẽ đá trận mở màn gặp Yangon United vào ngày 11/2 trên sân Thống Nhất. Còn đội bóng đất Mỏ gặp Bali United trên sân Cẩm Phả.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới, LĐBĐ (VFF) đã kiến nghị LĐBĐ châu Á (AFC) xem xét điều chỉnh lịch thi đấu cho CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh.

Đến tối qua (5/2), tổ chức đứng đầu bóng đá châu Á đã đồng ý với kiến nghị kể trên. Theo đó, CLB TP.HCM sẽ đối đầu Yangon United trên sân khách. Còn Than Quảng Ninh hành quân sang Indonesia gặp Bali United.

Quyết định này ít nhiều làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của cả hai đội bóng. Tuy nhiên đây dẫu sao cũng là chuyện chẳng đặng đừng.

Dự kiến, vào ngày 7/2 sắp tới, CLB TP.HCM sẽ có trận giao hữu với Bình Dương trước khi đáp chuyến bay sang Myanmar dự vòng bảng AFC Cup.

Trước đó, một loạt các giải đấu quốc nội từ V.League, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp cũng đã phải tạm hoãn trước sự hoành hành từ dịch virus corona.