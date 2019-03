Trang chủ Barca công khai "đá đểu" Modric sau pha kéo áo truy cản Messi

Kể từ nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng 2018, Luka Modric chỉ còn là cái bóng của chính mình và gần như không thể giúp Real Madrid cạnh tranh chức vô địch La Liga. Không những vậy, hình ảnh bất lực của Modric trong việc ngăn cản Lionel Messi ở trận Siêu kinh điển bị trang chủ CLB Barcelona mang ra để...quảng cáo.

Modric giành Quả Bóng Vàng 2018 là xứng đáng nhưng việc siêu nhân Messi chỉ đứng trong Top 5 ở danh sách bầu chọn khiến nhiều người bất mãn. Trong trận Siêu kinh điển vừa qua, hình ảnh Modric (cầu thủ được coi là hay nhất thế giới) lại phải bất lực kéo áo để ngăn cản Messi đã khiến không ít culé khoái trí.

