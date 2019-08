Trận đấu tri ân Kompany sẽ vắng... Kompany vì chấn thương?

Trở lại với vai trò một cầu thủ bình thường, không kiêm nhiệm HLV trưởng trong ngày đối đầu , Vincent Kompany vẫn không có được chiến thắng đầu tay sau 5 trận đấu. Mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn khi trung vệ người Bỉ dính một chấn thương và phải khập khiễng rời sân.

Với kết quả này, Anderlecht (thứ 13) mới chỉ có 2 điểm sau 5 vòng, vẫn tiếp tục xếp ngay sau Sint-Truidense V.V. của Công Phượng (thứ 12) ở giải VĐQG Bỉ nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

The injured player-manager. Anderlecht lost 1-0 against champions KRC Genk - that’s 2 points out of 15 for Kompany and company. And he’s possibly out for his own testimonial in 3 weeks. #mcfc pic.twitter.com/CUnQ4aMKuj