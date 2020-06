TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ TV Thanh Hóa vs Than Quảng Ninh. Link xem Thanh Hóa vs Than Quảng Ninh. Trực tiếp bóng đá hôm nay. BÓNG ĐÁ TV. V.League

VPF

Chiều 30/6, Thanh Hóa trở về sân nhà để chạm trán Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng 7 V.League 2020.