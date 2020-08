(TIẾT LỘ) Hậu vệ Tottenham bị Mourinho 'khích tướng' bằng lời gây sốc

"Người đặc biệt" đã bị ống kính camera bắt gặp dùng những từ ngữ có phần nặng nề hướng về phía các học trò.

Huấn luyện viên trưởng Hotspur Jose Mourinho đã nói với Serge Aurier rằng ông cảm thấy "sợ hãi" với phong cách phòng ngự của hậu vệ người Bờ Biển Ngà.

Cuộc nói chuyện giữa hai người đã được ghi lại và phát sóng trên bộ phim tài liệu hậu trường All or Nothing về Gà Trống của Amazon.

Tình huống này diễn ra ngay trước khi Tottenham bước vào trận đấu gặp Olympiacos tại vòng bảng UEFA 2019/20.

Lúc bấy giờ, Mourinho đã chỉ trích Aurier, cho rằng hậu vệ 27 tuổi đã không tuân theo chiến thuật mà ông đưa ra.

"Serge này, cậu là mục tiêu đấy. Cậu có nói tiếng không?" "Tôi sợ cậu là mục tiêu của họ. Bởi vì cậu có thể biếu cho họ những quả penalty như c*t vậy. Vì thế, tôi dặn cậu như này, tôi sợ cậu quá rồi."

Ở trận đấu này, Spurs bị Olympiacos dẫn trước đến 2-0 sau khi hiệp một đi qua nửa chặng đường. Tuy nhiên, lần lượt Dele Alli, Harry Kane và chính Serge Aurier đã ghi liền 4 bàn sau đó để giúp đội nhà thắng ngược 4-2.

Ngoài tình huống này, Mourinho còn bị bắt gặp đang "khơi lại nỗi đau" của Davinson Sanchez về trận chung kết 2017, khi anh còn thuộc biên chế . Ông thầy người Bồ không ngần ngại "chê" Sanchez và các đồng đội của anh "chơi như c*t", kèm theo đó là một cái nhếch mép cười khẩy.

Trong trận đấu diễn ra cách đây 3 năm, của Người Đặc Biệt đã giành chiến thắng 2-0 trước Ajax.