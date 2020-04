Tottenham có thể thu lợi 250 triệu Bảng nhờ bán tên sân

Tottenham được cho là đang đàm phán để bán quyền đặt tên sân cho đối tác, nhằm thu về khoản tiền lên tới hàng trăm triệu Bảng.

Theo thông tin từ Daily Mail, công ty Amazon được cho là đang đàm phán với Hotspur để trở thành một trong những nhà tài trợ lớn nhất của đội bóng này, thông qua việc mua lại tên sân vận động mới được đưa vào sử dụng hồi năm ngoái.

Việc đặt tên sân vận động theo nhà tài trợ đã xuất hiện khá nhiều ở Ngoại hạng . Hãng hàng không Etihad Airways (đối tác của ) hay Emirates (đối tác của ) là những ví dụ điển hình cho hinh thức này.

Ở thời điểm COVID-19 đang gây ra vô số khó khăn về tài chính, hợp đồng tài trợ với trị giá rơi vào mức 25 triệu Bảng/ mùa, kéo dài trong vòng 10 năm chắc chắn sẽ giúp ích cho đội bóng thành London vào giai đoạn này.

Hiện tại, mối quan hệ giữa Amazon và Tottenham đang diễn ra khá tốt, khi hãng này đang thực hiện bộ phim tài liệu All or Nothing (Tạm dịch: Tất cả, hoặc không gì cả), kể vệ những bí mật hậu trường tại CLB.

Ngoài Amazon, hãng sản xuất đồ thể thao Nike cũng được cho là muốn đàm phán xung quanh việc đặt tên cho SVĐ Tottenham. Sức hấp dẫn từ bản hợp đồng nói trên được đánh giá rất cao, bởi ngoài việc tổ chức bóng đá, đây còn là nơi diễn ra một số trận đấu của giải bóng bầu dục Mỹ (NFL).