Tottenham biến thành trò đùa trên MXH khi bị đội hạng 4 'đá' khỏi Cúp Liên đoàn

Thi đấu áp đảo cả trận, nhưng Tottenham lại không thể ghi bàn vào lưới Colchester và đội bóng của HLV Pochettino bị loại khi thua trong loạt sút 11m.

Vào rạng sáng nay (25/9) tại vòng 3 Cúp Liên đoàn , đã nhận thất bại trước Colchester Untied - đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 4.

Dù đưa vào đội hình xuất phát hàng loạt tên tuổi như Eric Dier, Davinson Sanchez, Ben Davies, Lucas Moura hay Dele Alli, đoàn quân của HLV Pochettino vẫn chẳng thể một lần đưa bóng vào khung thành đối phương.

Bị "đá" khỏi giải đấu bởi bởi một CLB khá vô danh, Tottenham ngay lập tức biến thành trò đùa của các CĐV trên mạng xã hội. Nhiều người thậm chí cho rằng việc nhà đương kim Á quân UEFA thua trận là chuyện... quá bình thuờng, khi đội bóng thành London đã quá quen với việc chơi tệ trước những đối thủ được coi là yếu hơn nhiều phần.

Sau đây là một số bình luận hài hước của các khán giả khi tiếng còi mãn cuộc vang lên:

Tottenham went from champions league finalists to losing to a zoo #clowns — callum (@Cdot079) September 24, 2019

"Tottenham - nhà đương kim Á quân Champions League vừa để thua trước một đội bóng chẳng khác gì cái sở thú. Đúng là lũ hề."

Tottenham are just allergic to silverware arent they? — Lucia D (@LuDelves19) September 24, 2019

"Tottenham hẳn là ghét việc giành các danh hiệu lắm, tôi nghĩ như vậy."

Only Tottenham can get knocked out by a team that didnt have a single shot on target #THFC pic.twitter.com/NUyD8i7oI3 — Premier League Statman ⚽️ (@EPLStatman) September 24, 2019

"Chỉ có Tottenham mới có khả năng bị loại bởi một đội bóng mà cả trận chẳng sút trúng đích được lần nào!"

Never forget when Tim Sherwood said Christian Eriksen shouldn’t leave Spurs because “You won’t find a better club than Tottenham to win trophies”



League two club Colchester United just knocked Tottenham out of the League Cup. 👏🏻 pic.twitter.com/53r2qwpWJg — 360Sources (@360Sources) September 24, 2019

"Đừng quên HLV Tim Sherwood từng khuyên Christian Eriksen không nên rời Tottenham vì 'chẳng có nơi nào tốt hơn Tottenham để tìm kiếm danh hiệu đâu.'

Rồi họ thua đội hạng 4!"

Worst penalty ever yet Colchester still managed to beat Spurs! 😂pic.twitter.com/zXOcYYsJja — Football HQ (@FootbaII_HQ) September 24, 2019

"Colchester có cú đá 11m không thể tệ hơn mà vẫn thắng trước Tottenham!"

Trong 3 trận đấu gần nhất, Tottenham đều có kết quả rất bất lợi. Hồi tuần trước, đội bóng này vừa bị cầm hòa tại lượt trận đầu tiên của UEFA Champions League, sau khi kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn 2-0.

Sau đó, các học trò của HLV Mauricio Pochettino tiếp tục để thua Leicester ở vòng 6 Ngoại hạng Anh sau khi có bàn thắng dẫn trước.