Tottenham 1-0 Everton: Son Heung-min xô xát với đội trưởng Lloris, đồng đội phải đến can ngăn

Trận đấu giữa Hotspur và không có quá nhiều diễn biến khi hai đội thi đấu có phần bế tắc và suốt 90 phút, chỉ có duy nhất một bàn thắng được ghi - đó là pha phản lưới nhà của Michael Keane.

Tuy nhiên, điều được chú ý hơn cả là cuộc cãi vã to tiếng giữa Son Heung-min và Hugo Lloris trong giờ nghỉ. Khi mà ngôi sao người đang tiến về đường hầm, thủ quân của đội chủ nhà chạy tới, đẩy người Son và lớn tiếng quát tháo. Nếu không có sự can ngăn kịp thời của các cầu thủ trên sân, rất có thể một cuộc ẩu đả đã xảy ra.

Trước đó, ở pha bóng vào cuối hiệp một, Richarlison có cơ hội dứt diểm vô cùng ngon ăn, nhưng rất may mắn cho khung thành Tottenham khi chân sút người lại không thể tận dụng để ghi bàn.

Lloris cho biết những lời qua tiếng lại xuất phát việc thiếu sự áp sát nơi tuyến trên, khiến đội nhà có nguy cơ thủng lưới; nhưng khẳng định giữa anh và Son không hề có bất đồng nào.

Hugo Lloris and Son Heung-min are separated by their team-mates after a heated argument as they walked off for half-time 👀



