Tin Real Madrid: Hazard 'dạm hỏi' áo số 10 của Modric nhưng... bất thành

Sau khi được chiêu mộ với mức giá 100 triệu Euro, Eden Hazard đã có buổi ra mắt chính thức trước 50.000 khán giả tại SVĐ Bernabeu. Ngôi sao người Bỉ được cho là sẽ nhận mức lương khoảng 400.000 Bảng/ tuần.

Sau một mùa giải trắng tay đầy thất vọng, đội bóng của HLV Zinedine Zidane sẽ có một cuộc cải tổ mạnh mẽ. Hazard là một trong 5 tân binh đã gia nhập Real trong mùa Hè này, bên cạnh Eder Militao, Rodrygo, Luka Jovic và Ferland Mendy.

Sau khi xuất hiện với chiếc áo thi đấu không có số, Hazard trả lời phỏng vấn: "Thông qua Kovacic, tôi đã hỏi đùa Modric rằng liệu có thể đưa cho tôi áo số 10 được không, anh ấy bảo không, nên giờ tôi sẽ đi tìm một số áo khác.

Tuyển thủ Bỉ nói thêm: "Đối với tôi, việc được chiến đấu cho màu áo này mới là quan trọng hơn cả. Sẽ chỉ có một ngôi sao duy nhất khi thi đấu cho Real Madrid, đó chính là cả tập thể này."

