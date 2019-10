Tin Real: Hazard cùng nhiều trụ cột vắng mặt trong trận gặp Mallorca

Trong danh sách đăng kí thi đấu của ở cuộc làm khách trước đối thủ Mallorca tại vòng 9 , tiền đạo Eden Hazard sẽ vắng mặt sau khi được Ban huấn luyện cho phép trở về gia đình để chăm sóc vợ - người vừa hạ sinh đứa con thứ tư cho cầu thủ 28 tuổi.

Ở cuộc đối đầu sắp tới, hàng loạt trụ cột như Gareth Bale, Toni Kroos, Luka Modric và Lucas Vazquez đồng loạt vắng mặt vì chấn thương.

Ngoài ra, hậu vệ Dani Carvajal cũng không có tên trong đội hình Los Blancos, khi HLV Zidane muốn anh được nghỉ ngơi.

📝 Our 19-man squad for the match against @RCD_Mallorca!



Who would be in your starting XI? 👇