Tin MU: Sanchez bác bỏ tin đồn cá cược trên sự nghiệp của HLV Mourinho

Theo thông tin của The Sun, Alexis Sanchez đã cá cược 20.000 Bảng với Marcos Rojo cho khả năng HLV Jose Mourinho bị Manchester United sa thải. Thậm chí, sau khi nó trở thành hiện thực, tiền đạo người Chile còn... hả hê nhắn tin đòi tiền người đồng đội trên WhatsApp.

Đoạn tin nhắn được tiết lộ có nội dung như sau: "Tôi đã bảo mà!! Họ không thể kiên nhẫn được mãi đâu. Giờ thì cậu nợ tôi 20 nghìn Bảng nhé, Rojo!"

Ngay lập tức, cựu sao của Arsenal đã đăng đàn trên Twitter để phủ nhận thông tin nói trên: "Thông tin này hoàn toàn SAI!!! Jose trao cho tôi cơ hội được khoác áo đội bóng vĩ đại nhất thế giới và tôi luôn biết ơn ông ấy vì điều đó."

"Chúng tôi - MANCHESTER UNITED là một tập thể đoàn kết. Tôi đang rất mong ngóng ngày trở lại để giúp sức cho đội bóng. Chúc toàn đội có một trận đấu tốt vào cuối tuần này!"

This is FALSE!!!. José gave me the chance to play for the best team in the world and I only have gratitude for him. We are a truly United team. We are MANCHESTER UNITED. Respect. I can't wait to help the team !. Good luck tomorrow family! pic.twitter.com/9uhXqd5iEU — Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) December 21, 2018