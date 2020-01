Tin MU: Romero gặp tai nạn ô tô gần trung tâm tập luyện Carrington, may mắn không bị thương

Thủ thành Sergio Romero đã gặp tai nạn ô tô trong ngày thứ Hai (20/1) vừa qua ngay trước khu tập luyện Carrington của .

Tuy nhiên, theo xác nhận từ đại diện CLB, anh không gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe.

Trước đó, hàng loạt hình ảnh chụp chiếc xe mang nhãn hiệp Lamborghini của Romero đã xuất hiện trên mạng xã hội, dẫn đến hàng loạt nỗi lo xung quanh tình trạng của người gác đền này.

Sergio Romero has been involved in a car crash near to Carrington. #mufc say he has suffered no injuries #mulive [mirror] pic.twitter.com/G4DRKbydzs