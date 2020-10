(Tin MU) HLV Solskjaer bị chỉ trích vì... vô tâm với nữ trợ lý

Trước khi trận đấu giữa và thuộc khuôn khổ vòng 4 diễn ra, một cơn mưa nặng hạt đã đổ xuống sân vận động Amex, gây cản trở tới cuộc phỏng vấn của báo chí với cầu thủ và các HLV.

Đến phần trả lời của HLV Ole Gunnar Solskjaer bên phía MU, nhà cầm quân người Na Uy cũng phải bước tới ống kính máy quay dưới thời tiết không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như HLV Solskjaer lại bắt một nữ trợ lý có tên Karen... đội mưa để cầm ô cho mình, trong khi phát biểu ngay trên sóng trực tiếp.

Hành động của vị chiến lược gia này ngay lập tức đã bị người hâm mộ chỉ trích, chế giễu vô cùng dữ dội vì sự vô tâm, thiếu tinh tế với phái đẹp:

Hope Ole Gunnar Solskjær’s arms get better soon, must be a serious injury when you can’t hold your own umbrella!!! Not much social distancing going on either!!! 🤔