Tin MU: Gặp mặt với Hoàng gia Ả Rập Xê Út, nhà Glazer ra điều kiện 'khủng' để bán MU

Nhà Glazer - chủ sở hữu hiện tại của CLB sẽ đồng ý bán đội bóng nước cho thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman nếu nhận được một khoản đề nghị trị giá trên 4 tỷ Bảng.

Trong tuần này, gia đình nhà Glazer đã bay sang Trung Đông để tham dự hội nghị Future Investment Initiative do gia đình Hoàng gia Ả Rập Xê Út tổ chức. Naifco - một thành viên của Hoàng gia nước này đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh ông Richard Arnold - Giám đốc điều hành của Man United đang có mặt tại đây.

Theo The Athletic, nhà Glazer đã tuyên bố sẽ chỉ bán Man United với mức giá hợp lý mà cụ thể con số được đồn đoán là trên 4 tỷ Bảng.

Mới đây nhất, Bộ trưởng nội vụ, ngoại giao và mật vụ của Ả Rập Xê Út cũng đăng trên Twitter một dòng trạng thái có hàm ý rằng, không ai có thể cạnh với Hoàng gia nước này trong thương vụ mua lại đội bóng Anh quốc.

Only when #SaudisAreIn no competitor in the market . we #power the world investment . #ManchesterUnited #Manchester #Soccer #Mufc #SaudisIn pic.twitter.com/0QJLU9iUPh