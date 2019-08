Tin Liverpool: Van Dijk LẦN ĐẦU TIÊN bị 'rê qua' sau gần 1 năm rưỡi

Ở trận tranh Siêu cúp giữa Liverpool và trên SVĐ Wembley, người hâm mộ đã được chứng kiến một thứ đã không xảy ra trong suốt mùa giải Ngoại hạng Anh năm trước.

Lần đầu tiên sau 65 trận đấu, Virgil van Dijk để đối thủ "rê bóng" qua và lần này, "thủ phạm" là Gabriel Jesus. Trước đó, Mikel Marino của Newcastle đã làm được điều tương tự trong trận đấu hồi tháng 3/2018.

65 - During the Community Shield final, Virgil van Dijk was dribbled past for the first time in his last 65 competitive appearances (by Gabriel Jesus) for @LFC since Mikel Merino did so for Newcastle in March 2018. Human. #CommunityShield pic.twitter.com/24B6WFcKUw