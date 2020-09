(Tin Liverpool) Salah gặp sự cố bất ngờ khi lái siêu xe

Khi Mohamed Salah đang lái chiếc Bentley Continental GT trị giá 160.000 Bảng di chuyển về phía Nam gần Knutsford, Cheshire, xe bất ngờ bị thủng lốp.

May mắn là đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để "giải cứu" cầu thủ của và chiếc siêu xe.

The ⁦@TheAA_Patrol⁩ Robert rescues ⁦@LFC⁩ Mo Salah in a performance far more exciting than Denmark V England.#thatfeeling pic.twitter.com/VZ07RpF8ZT