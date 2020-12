(Tin Liverpool) Klopp: 'Không thể thống trị Ngoại hạng Anh'

HLV Jurgen Klopp cho rằng giải Ngoại hạng Anh quá khắc nghiệt và rất khó để một đội bóng có thể tạo ra thế thống trị.

HLV Jurgen Klopp đã được vinh danh là Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất tại Lễ trao giải FIFA The Best 2020. Ngoài vị thuyền trưởng người Đức, bốn cầu thủ thuộc biên chế The Reds gồm: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk và Thiago Alcantara cũng xuất sắc góp mặt trong đội hình tiêu biểu của năm.

Với những màn trình diễn ấn tượng trong suốt thời gian vừa qua, nhiều người cho rằng đội chủ sân Anfield đang bắt đầu tạo ra thời kỳ thống trị bóng đá xứ sở sương mù. Tuy nhiên, HLV Klopp đã bác bỏ những ý kiến này và cho rằng "không ai có thể thống trị bóng đá ".

Chiến lược gia sinh năm 1967 chia sẻ:

"Tôi nghĩ rằng không ai có thể thống trị được bóng đá Anh. Điều đó quá khó. Giải đấu có quá nhiều thách thức và lịch thi đấu cũng vậy".

" có 4 cầu thủ trong đội hình xuất sắc nhất năm – một trong số đó được chiêu mộ từ . Đó là sự mua bán thông minh. Rõ ràng chúng tôi đang có đội ngũ tốt". "Nhưng bạn luôn cần trong cuộc sống là một chút may mắn để có thể giành chiến thắng trong các trận đấu. Bạn thắng càng nhiều, bạn càng tiến gần đến việc giành các danh hiệu". "Chúng tôi không nghĩ đến việc lên kế hoạch để thống trị bóng đá thế giới mà chỉ cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo gặp ".

Vào lúc 19h30 ngày mai (19/12), Liverpool sẽ có chuyến hành quân đến sân của Crystal Palace ở vòng đấu thứ 14 Ngoại hạng Anh 2020. Việc chỉ phải đối đầu với đội bóng đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng được coi là một cơ hội tốt để Quỷ đỏ vùng Merseyside củng cố ngôi đầu bảng..