(Tin Liverpool) Cựu sao MU nhắn thông điệp cảm động đến Van Dijk

Trong trận đấu giữa và AS vừa qua, Memphis Depay cho thấy tinh thần đồng đội của mình với những lời lẽ đầy cảm xúc dành cho Virgil Van Dijk.

Sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số, cựu cầu thủ đã vén áo lên để khoe dòng chữ "Mạnh mẽ lên Virgil, người anh em của tôi."

Khoảng thời gian một tuần qua, làng túc cầu xôn xao vì chấn thương của ngôi sao 29 tuổi trong trận gặp . Sau pha va chạm mạnh với Jordan Pickford, Van Dijk được xác nhận dính chấn thương dây chằng chéo trước.

Câu chuyện càng tệ hại hơn khi số 4 của The Kop đã bị gạch tên khỏi danh sách dự Ngoại hạng mùa giải 2020/21.

Memphis Depay's message for Virgil van Dijk after scoring for Lyon ❤ pic.twitter.com/MrWp0ZEr1k