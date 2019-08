Tin Barcelona: Suarez rời sân vì chấn thương ở trận mở màn La Liga

Trong trận đấu mở màn mùa giải 2019/20 của , Luis Suarez phải rời sân trong hiệp một sau khi được đánh giá là dính một chấn thương ở bắp chân bên phải.

Tiền đạo người bị đau nhưng vẫn kịp tung ra một cú sút đập trúng cột dọc của Athletic Bilbao, sau đó ra dấu thay người với BHL. Rafinha vào sân thay thế ở phút 37 còn Suarez được các nhân viên y tế chăm sóc bên ngoài đường biên.

❗@LuisSuarez9 has a muscle injury in his right leg. He will have more tests tomorrow to determine the exact extent of the injury. pic.twitter.com/Yn1PkLKaii