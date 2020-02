Hồi tuần trước, HLV Quique Setien vừa lên tiếng khẳng định Ousmane Dembele sẽ sớm trở lại và đóng vai trò quan trọng "như một tân binh mới cập bến ". Tuy nhiên, tiền đạo người sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài thêm một thời gian vì chấn thương,

Ngay trước trận đấu với Athletic Bilbao trong khuôn khổ Cúp Nhà Vua sẽ diễn ra ngày 7/2 tới, Dembele đã bị đau trong một buổi tập và sẽ phải điều trị ít lâu. Trong trang chủ CLB, đại diện Barca thông báo:

"Tại buổi tập diễn ra vào sáng nay, Ousmane Dembele đã gặp vấn đề ở chân phải do bị đau ở vùng cơ. Cầu thủ này sẽ phải dưỡng thương và phục hồi chức năng trong những ngày sắp tới."

LATEST NEWS | During this morning’s training session, Ousmane Dembélé felt some discomfort in his right leg as a consequence of muscle fatigue. He will continue with his rehabilitation. pic.twitter.com/rlK7IgHoGb