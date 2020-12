(Tin Arsenal) Xhaka hứng mưa chỉ trích sau màn trình diễn tệ hại trước Tottenham

Ở trận đấu với Tottenham, Granit Xhaka đã thể hiện màn trình diễn khá tệ khiến các CĐV Arsenal cảm thấy vô cùng ngán ngẩm.

Ở trận gặp Hotspur, tiền vệ Granit Xhaka đã có màn thể hiện khá tệ hại. Cầu thủ người Thụy Sĩ liên tục có những pha phạm lỗi và bên cạnh đó, anh cũng không thể tạo ra sự chắc chắn nơi tuyến giữa của .

Ngoài ra, Xhaka cũng bị chỉ trích vì không kịp thời bọc lót cho Hector Bellerin ở bàn thua đầu tiên, khi Son Heung-min thoải mái đi bóng từ giữa sân và tung ra pha đặt lòng hiểm hóc khiến thủ thành Bernd Leno bó tay vào phút 13.

Sau trận, nhiều CĐV Arsenal đã tìm lên mạng xã hội để trách móc Xhaka. Thậm chí, hàng loạt cựu cầu thủ, HLV cũng dành những lời chê bai cho cựu đội trưởng Pháo Thủ.

Jamie Redknapp on Xhaka's foul: "I don't get him. How many times does he do that? I think he thinks he's fooling the fans by making a tackle. He's not helping the team."https://t.co/ygjveNd6zm — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) December 6, 2020

Cựu tiền vệ Jamie Redknapp chia sẻ: "Tôi không hiểu Xhaka đang làm gì. Chẳng biết cậu ta đã phạm lỗi ngớ ngẩn bao nhiêu lần rồi. Tôi nghĩ Xhaka đang làm trò hề trước mặt các CĐV vì những pha bóng như thế, và chẳng giúp gì cho đội nhà hết."

Gary Neville on Xhaka: “He does about 800 fouls per match.” [Sky] #afc — afcstuff (@afcstuff) December 6, 2020

Chia sẻ trong chương trình của đài Sky Sports, cựu hậu vệ Gary Neville còn 'tâng bốc' sai lầm của Xhaka lên một tầm cao mới: "Cậu ta phải phạm lỗi tới... 800 lần mỗi trận đấu!"

The most pathetic away performance I’ve seen in years. Auba poor and nonexistent, Bellerin (the zoolander) awful, Holding awful, Xhaka awful and Willian was surprisingly poor as well. Gabriel, Saka, Laca and Tierney can hold their heads up. I stuck by Arteta but he needs to go! — Gunner97🔴⚪️ (@andrey3216) December 6, 2020

CĐV có tài khoản Twitter @andrey3216 phàn nàn: "Đây thực sự là màn trình diễn tệ nhất tôi từng thấy nhiều năm qua. Aubameyang nhạt nhòa, Bellerin thì tấu hài. Holding tệ, Xhaka tệ, Willian thì cũng bất ngờ chơi dở."

"Gabriel Martinelli, Saka, Lacazette và Tierney đã cố gắng quá nhiều rồi. Tôi tin tưởng Arteta nhưng có lẽ ông ấy phải từ chức!"

Xhaka is robbing himself a living as a footballer some call the police and report a fraud — TC🦁 (@tylerC3887) December 6, 2020

CĐV có tài khoản @tylerC3887 lại châm biếm: "Xhaka đang lừa tiền thiên hạ khi giả vờ làm cầu thủ! Ai đó hãy báo công an về cú lừa này đi!"

Không chỉ dừng lại tại đây, CLB Augsburg cũng "hùa" theo những lời chỉ trích.

Trả lời một bài đăng của CĐV với nhận định: "Augsburg tệ lắm, chỉ ở cấp độ của Xhaka mà thôi", đội bóng Đức lập tức phản pháo: "Này anh tôn trọng chúng tôi một chút có được không?"

Với kết quả thua 0-2 trước Tottenham, Arsenal đã tụt xuống vị trí thứ 15 trên BXH.

Pháo Thủ hiện đang có khởi đầu mùa giải Ngoại hạng tệ nhất trong vòng gần 4 thập kỷ, khi chỉ giành 13 điểm sau 11 vòng đấu đầu tiên.