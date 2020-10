(Tin Arsenal) 'Giáo sư' Wenger bất ngờ ám chỉ HLV Mourinho là... trẻ mẫu giáo

Dù không còn làm việc trên đường pitch, nhưng sự so kè giữa Arsene Wenger với "kình địch cũ" Jose Mourinho vẫn nóng trên nhiều mặt trận.

Trong những năm làm việc tại , HLV Arsene Wenger đã từng có nhiều "cuộc chiến" với đồng nghiệp Jose Mourinho - người có thời gian dài làm việc cho "đại kình địch" và sau đó là một đối thủ cạnh tranh khác của Pháo Thủ - CLB .

Không chỉ cãi cự trên sân cỏ, thậm chí, khi chiến lược gia người đã rút lui khỏi công việc trên đường pitch, đôi bên vẫn có lời qua tiếng lại.

Khi được hỏi về việc không được nhắc đến trong cuốn tự truyện của Giáo Sư mang tên 'My Life in Red and White' (Tạm dịch: Cuộc đời trong chiếc áo Đỏ - Trắng) vừa ra mắt, Người Đặc Biệt tuyên bố thẳng thừng rằng lý do xuất phát từ việc... Wenger chẳng bao giờ thắng nổi mình.

Ngay lập tức, ông Wenger đưa ra lời "phản pháo" và cho rằng việc cãi nhau với Mourinho chỉ là... trò trẻ con:

"Tôi chẳng bận tâm mấy tới việc chuyện đó. Ông ấy cứ khiêu khích như vậy mãi, làm tôi có cảm giác như đang cãi nhau với với trẻ mẫu giáo vậy." "Đó là một phần tính cách của ông ấy rồi. Mà thực ra phát biểu đó chẳng đúng lắm. Chúng tôi từng đánh bại họ 2 lần, chưa kể nhiều trận hòa khác." "Thêm vào đó, HLV không phải người chiến thắng, đó là công sức của tập thể. Việc mà HLV làm chỉ là giúp đội bóng vận hành trơn tru nhất mà thôi."

Cũng trong một cuộc phỏng vấn gần đây, HLV Wenger từng khẳng định ông đã hai lần từ chối lời đề nghị dẫn dắt .

Một trong những lý do khiến nhà cầm quân người Pháp đưa ra quyết định này là việc đang tập trung lên các kế hoạch giúp Arsenal trả nợ sau khi xây sân Emirates.