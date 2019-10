Tin Arsenal: Bellerin lên tiếng bảo vệ đồng đội, fan đòi chuyển băng đội trưởng cho Guendouzi

Trong những tháng gần đây, nội bộ đang có những sự sứt mẻ nghiêm trọng. Bắt đầu từ việc Mesut Ozil bị HLV Unai Emery "đầy đọa" trên ghế dự bị, cho đến những kết quả đáng thất vọng ở những tuần thi đấu đã qua và đặc biệt là "lùm xùm" do Granit Xhaka gây ra mới đây, niềm tin mà cổ động viên đặt vào các ngôi sao Pháo Thủ đã ngày một giảm sút.

Đứng trước tình cảnh này, hậu vệ Hector Bellerin - một trong những trụ cột quan trọng của Arsenal - là người đầu tiên lên tiếng yêu cầu sự đoàn kết trong phòng thay đồ đội bóng. Bên cạnh đó, anh cũng bảo vệ đồng đội khi yêu cầu dư luận không gây sức ép lên bất cứ cầu thủ nào trong thời gian tới.

We are all humans, we all have emotions, and sometimes it's not easy dealing with them. It's time to lift each other up, not to push each other away. We only win when we are together. #COYG pic.twitter.com/dkDI7M3xew