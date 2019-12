Thua muối mặt U22 Campuchia, CĐV Đông Nam Á ví U22 Malaysia như chú hổ hết thời

Trận thua muối mặt 1-3 trước U22 Campuchia khiến U22 Malaysia nhận hàng tấn chỉ trích từ NHM quê nhà cũng như lời trêu chọc từ CĐV khu vực.

Chiều 4/12, sau khi giành chiến thắng giòn rã 3-1 trước U22 Malaysia, U22 Campuchia đã trở thành đội bóng thứ hai của bảng A chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, “Những chiến binh Angkor” làm được kỳ tích này.

Chứng kiến màn trình diễn mãn nhãn từ đầu giải đến giờ của U22 Campuchia, rất nhiều khán giả đã dùng những mỹ từ tốt đẹp để nói về đội bóng này.

Trên các trang mạng dành cho NHM bóng đá Đông Nam Á như Fox Sports Asia, Asian Football Confederation hay ASEAN Football Community, hàng nghìn bình luận chúc mừng và khen ngợi đã xuất hiện.

Tài khoản Vu Hoang Ha bình luận trên fanpage chính thức của LĐBĐ Campuchia (FFC): “Chúc mừng người anh em Campuchia. Các bạn đã vừa làm nên lịch sử”. Chị gửi lời chúc mừng đến U22 Campuchia, thể hiện tinh thần hữu nghị giữa những người “anh em” Đông Dương.

Một khán giả khác tỏ ra rất bất ngờ với thành tích mà U22 Campuchia đạt được, người này cũng không quên gửi lời cảm ơn đến vị HLV trưởng U22 Campuchia ông Felix Dalmas. “Thật không thể tin nổi. Cảm ơn Honda và Felix đã tạo nên một lịch sử tuyệt vời mới cho chúng tôi.

Cảm ơn Thủ tướng đã luôn quan tâm đến đội tuyển quốc gia Campuchia. Chúc mừng vì chúng ta đã đi đến vòng tiếp theo.”

Bóng đá Campuchia có một năm đại thành công ở mọi giải đấu trẻ

Với chiến thắng giòn giã của U22 Campuchia, U22 - đội đã thắng Timor Leste 6-1 ở trận đấu cùng giờ, chính thức ra về từ vòng bảng do thua kém hiệu số bàn thắng. Vì điều này, chị Nalynn P. Quinonezz - một CĐV của nước chủ nhà chia sẻ trong buồn bã:

“Vâng, đó là một điều đau lòng với chúng tôi mặc dù chúng tôi đã giành chiến thắng trước Timor Leste ngày hôm qua... Dù sao đi nữa đó cũng chỉ là một trò chơi.”

CĐV Nguyễn Hải thì đăng tải hình ảnh chú hổ đang bật khóc cùng lời trêu chọc: “Cảm giác của người hâm mộ Malaysia lúc này". Những chú hổ Malaya chính là biệt danh của đội tuyển Malaysia lâu nay.

Không ít khán giả đã dành lời chúc mừng cho Keo Sokpheng - người mang trong mình dòng máu Việt và thậm chí đã lớn lên ở Tây Ninh

Một người khác "nhấn mạnh" vào nỗi đau của Malaysia bằng câu thơ: “Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!”. Chơi bạc nhược suốt 4 trận, thầy trò Ong Kim Swee chia tay giải đấu với vị trí áp chót - thành tích khiến người hâm mộ nước này vô cùng thất vọng và không thể chấp nhận.

Wan Mtaib – CĐV Malaysia thừa nhận: “Làm tốt lắm Campuchia. Thật là buồn khi thấy đội tuyển Malaysia của chúng tôi thất bại nhưng Campuchia xứng đáng giành chiến thắng và đi đến bán kết.

Malaysia chơi rất tệ kể từ trận đầu tiên, họ may mắn chiến thắng Timor Leste, đội cũng chơi hay hơn so với chúng tôi. Chúc may mắn Campuchia”.

CĐV Shahrul Aiza thì tức giận với ban huấn luyện hiện tại, anh yêu cầu: "Chúng tôi yêu Malaysia, nhưng chúng tôi không hề thích HLV Ong Kim Swee, bởi vì ông ta không trân trọng lời hứa của mình (giúp Malaysia vô địch). Ông ta nên từ chức!".

"Malaysia nên kiến nghị trên change.org (một trang web phi lợi nhuận) để yêu cầu một trận tái đấu vì Campuchia lừa đảo, họ ghi tới ba bàn thắng, trong khi Malaysia chỉ ghi có một bàn thắng!", Dicky Setiawan - khán giả đến từ Indonesia (vốn là kình địch với Malaysia) châm biếm đối thủ.

Câu chuyện cổ tích mà thầy trò Felix Dalmas viết nên tại SEA Games 30 khiến không chỉ người hâm mộ Campuchia mà ngay cả giới mộ điệu khu vực rất phấn khích. Tất cả cùng đang chờ đợi những điều bất ngờ thú vị khác từ "Những chiến binh Angkor" trên hành trình kế tiếp.