Thua bạc nhược trước PSG, cổ động viên Real lập tức đòi sa thải HLV Zidane

Thất bại 0-3 đầy bạc nhược trước PSG là cú tát trời giáng vào tham vọng vô địch Champions League của Real Madrid.

Thất bại 0-3 của trước PSG tại lượt trận đầu tiên của vòng bảng UEFA chứng kiến màn trình diễn vô cùng bac nhược mà các cầu thủ của Đội bóng hoàng gia thể hiện với... 0 cú sút trúng đích trong suốt 90 phút.

Ngay sau trận đấu, hàng loạt cổ động viên Real đã tỏ rõ thái độ thất vọng cùng cực và không ít người muốn ban lãnh đạo CLB lập tức sa thải HLV Zinedine Zidane.

Trên MXH Twitter, nhiều CĐV đã phản ứng vô cùng gay gắt:

I'm waiting for that moment Perez will fire Zidane. — Mkaa Virondo (@Mwangala_) September 18, 2019

"Tôi chờ xem bao giờ Perez sa thải Zidane!"

Real Madrid spent £345 million in the summer. Zidane is a bigger fraud than anyone, ever. — 🅱️en (@ThatchersElbow) September 18, 2019

"Real tiêu hết 345 triệu Bảng trong mùa Hè vừa qua. Zidane đúng là kẻ lừa đảo lớn nhất."

let this be proof that zidane is a fraud & that ronaldo carried madrid on his back like a camel — alt (@fakkythecreator) September 18, 2019

"Hãy để trận đấu này làm bằng chứng, chứng minh Zidane là gã lừa đảo và Ronaldo mới là người gánh đội thực sự."

Real Madrid needs a Mourinho ASAP to make radical changes. Kroos Modric James Marcelo Nacho Ramos Vazquez Carvajal Isco are all past their prime and most should have been sold this summer but Zidane. And Courtois is just a curse on Madrid. @English_AS #beINSPORTS #espn — DRants (@DerrickMawere) September 18, 2019

"Real Madrid cần một người như Mourinho để thay đổi. Những Kroos, Modric, James Rodriguez, Marcelo... đều đã già cỗi, bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp rồi. Chưa kể Courtois thì đúng là một lời nguyền với Real."

Terrible mistakes made by Real Madrid in 2019:



- Offloading Kaylor Navas for Thibault Courtois



- Signing Eden Hazard rather than Kylian Mbappe



- Bringing Zidane back as coach pic.twitter.com/vJodhXXL6j — CHIDUBEM NJOKU (@ChidubemNJ) September 18, 2019

"Sai lầm của Real năm 2019:

- Tống khứ Keylor Navas để đem về Courtois

- Mua Hazard thay vì Mbappe

- Đòi Zidane quay trở lại dẫn dắt."

"Ai cần Ronaldo? Zidane cần đấy!"