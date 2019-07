Thủ môn Man City bị chê trách thiếu tôn trọng người khuyết tật

Vẫn đang trong thời gian nghỉ sau kỳ Copa America 2019, Ederson đã cùng Gabriel Jesus tổ chức một trận đấu từ thiện tại quê nhà . Ederson khoác trên mình chiếc áo số 10, thi đấu ở vị hàng tiền vệ và có được hai bàn thắng chia đều trong mỗi hiệp.

🧤 Brazil and Man City goalkeeper Ederson played in a charity game alongside Gabriel Jesus, David Neres and Eder Militao over the weekend



Ederson played in centre midfield and scored two goals in a 5-5 thriller...the man can do it all 👏 pic.twitter.com/Y9NwTykjU4