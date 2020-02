Thủ môn Kawin chính thức khoác áo Consadole Sapporo, hội ngộ Chanathip

Thủ thành số 1 của ĐT Thái Lan sẽ rời Bỉ để gia nhập Consadole Sapporo với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Kawin Thamsatchanan cập bến CLB Oud-Heverlee Leuven vào năm 2018 với giá trị chuyển nhượng lên tới 50 triệu bath từ Muangthong United. Tuy nhiên, thủ thành sinh năm 1990 không có nhiều cơ hội ra sân ở Bỉ và thường xuyên phải đóng vai trò dự bị.

Mới đây, Kawin nhận được lời mời của Consadolele Sapporo - đội bóng đang chơi ở J1 League và sẽ chính thức khoác áo đội bóng trong hai năm tiếp theo.

Kawin từng một lần đối đầu Công Phượng trên đất Bỉ.

Sở dĩ CLB Consadole Sapporo gấp rút chiêu mộ Kawin là do trong thời gian tới, đội sẽ không có được sự phục vụ của thủ môn Gu Seung-yoon do anh phải trở về để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hai thủ thành dự bị người cũng không thể ra sân do gặp chấn thương.

Tại đây, "người nhện" 30 tuổi sẽ có cơ hội thi đấu cùng đàn em Chanathip Songkrasin. Cầu thủ được mệnh danh là "Messi " đã có 4 năm thi đấu cho Sapporo. đã gặt hái được rất nhiều thành công và hiện tại đang là trụ cột nơi tuyến giữa của đội bóng.

Kawin là cầu thủ thứ 4 của thi đấu tại những giải đấu hàng đầu Nhật Bản, bên cạnh Chanathip, Thirathorn Bunmathan đang khoác áo Yokohama F. Marinos và Teerasil Dangda khoác áo Shimizu S Pulse.