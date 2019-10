Thủ môn Bundesliga lĩnh thẻ đỏ vì tung cú đấm... trúng hạ bộ đối phương

Trận đấu giữa Karlsruher và 96 tại giải 2 đã diễn ra với một cuộc rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính. Hannover đã có 3 lần vượt lên dẫn trước, nhưng đối thủ cũng liên tục gỡ hòa. Đặc biệt, hậu vệ Daniel Gordon bên phía Karlsruher lập công ở phút bù giờ thứ 5 hiệp hai để giữ lại một điểm quý giá.

Đối với thủ thành Ron-Robert Zieler, việc ba lần phải vào lưới nhặt bóng khiến anh vô cùng bực mình. Khi để đối phương ghi bàn phút cuối, anh tỏ ra đầy tức giận và tung cú đấm với mục đích phá bóng ra hết đường biên ngang, không muốn để đối phương cho trận đấu sớm tiếp tục.

Thế nhưng, cú đấm của Zieler lại đi lạc hướng và... nhắm thẳng vào vùng "nhạy cảm" của Daniel Gordon đang chạy tới ăn mừng gần đó. Hậu quả là cầu thủ 34 tuổi lăn ra sân trong đau đớn, và thủ môn bên phía Hannover sau đó cũng lập tức nhận chiếc thẻ đỏ trwcj tieeps từ trọng tài.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, thủ thành 30 tuổi bào chữa: "Đây là lần đầu tiên tôi bị truất quyền thi đấu. Tôi chỉ muốn đấm trái bóng ra ngoài sân thôi, nhưng bất ngờ lúc đó Gordon lại đang chạy tới từ phía sau."

"Tôi không cố ý và đã nói chuyện với anh ấy sau đó. Đáng ra trong tài phải rút thẻ vàng mới đúng."

Đây không phải lần đầu tiên Ron-Robert Zieler gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" khi đang thi đấu. Hồi năm ngoái, anh từng trở thành tâm điểm của Bundesliga với pha phản lưới nhà từ tình huống ném biên có một không hai này:

The most bizarre own goal you'll see this season!



's Ron-Robert Zieler with an absolute howler 🙈 pic.twitter.com/1P83jBKlYm