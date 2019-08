Thiếu tôn trọng khán giả, kênh truyền hình của MU bị CĐV đồng loạt tẩy chay

Trong nhiều tuần vừa qua, các CĐV đã liên tục mở những chiến dịch kêu gọi tẩy chay kênh truyền hình MUTV, khi những ý kiến đóng góp từ khán giả về tình hình của CLB trong các chương trình đối thoại đều bị cắt đứt giữa chừng.

Với hashtag #CancelMUTV (Hủy bỏ kênh MUTV) trên các mạng xã hội, chiến dịch này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Quỷ Đỏ tại với gần 13.000 bài đăng có liên quan.

Hồi tuần trước, trong chương trình The Paddy Crerard Show, liên tiếp hai cuộc gọi từ khán giả theo dõi ở chuyên mục trao đồi với chuyên gia đã bị cúp máy giữa chừng, dù những người này chỉ mới đặt câu hỏi về tình hình của đội bóng, cũng như các ông chủ nhà Glazers.

Tệ hơn nữa, trong một chương trình khác trên sóng, 4 cựu cầu thủ MU với tư cách khách mời đã có cùng quan điểm muốn kí hợp đồng với... Luis Suarez - một cựu cầu thủ từng khoác áo đội bóng đại kình địch . Chứng kiến khoảnh khắc này, các cổ động viên MU đã không khỏi bực dọc và cho rằng kênh MUTV ngày càng giống một trò đùa, hơn là sản phẩm được đầu tư nghiêm túc.

The MUTV panel, filled with ex United players, saying they’d all sign Luis Suarez - after he racially abused and humiliated one of our legends. This channel is out of touch, doesn’t represent the real fan and is just an all round joke. #CancelMUTV pic.twitter.com/Saq9h1FuNQ