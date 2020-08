(Thi THPTQG 2020) Arsenal, Chelsea & Liverpool xuất hiện trong bài thi tiếng Anh

Đề thi môn tiếng Anh của kì thi THPTQG 2020 đã có hàng loạt câu hỏi mang chủ đề bóng đá với sự xuất hiện của các CLB Arsenal, Chelsea và Liverpool.

Ngày 10/8, các sĩ tử đã hoàn thành bài thi môn tiếng trong kì thi THPTQG 2020. Đáng chú ý, ở đề thi năm nay, nhiều câu hỏi có sự xuất hiện tới chủ đề bóng đá đã xuất hiện.

Trong bài đọc, một đoạn văn trong bài đọc (Reading) nói về hệ thống định vị mang tên Sat-Nav đã nhắc đến cuộc cạnh tranh nảy lửa của hai đội bóng thành London là và ngay trong đoạn văn đầu tiên.

Bài đọc cho câu hỏi 36 tới 42 có nhắc đến Chelsea và Arsenal

Đoạn văn nói trên có câu:

"Một người đàn ông bắt taxi để xem trận đấu giữa Chelsea và Arsenal. Ông ấy nói với tài xế rằng muốn đến Stamford Bridge, là tên sân vận động của Chelsea, nhưng lại được đưa đến ngôi làng mang tên Stamford Bridge ở Yorkshire và vì thế đã bỏ lỡ trận đấu."

Tương tự, trong câu hỏi số 14 của mã đề 422, chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh của cũng được nhắc đến.

Tại đây, người ra đề đặt câu hỏi: Tìm giới từ thích hợp để điền vào chỗ trống "Đội bóng đó đã chờ đợi 30 năm để giành chức vô địch".

Việc đề thi đại học "bắt trend" các sự kiện liên quan tới bóng đá là điều không hiếm gặp nhưng năm qua.

Ở đề thi năm 2014, ngay trong thời điểm World Cup tại còn chưa kết thúc, câu hỏi 62 trong mã đề 419 đề cập tới việc ĐT (khi đó là đương kim vô địch) phải về nước sớm.

Đề bài này yêu cầu tìm cụm đồng nghĩa cho câu: "The early failure of Spanish squad in the 2014 World Cup deeply disappointed their fans" (Việc ĐT Tây Ban Nha rời World Cup 2014 sớm làm cổ động viên thất vọng).