Tham dự hội nghị UEFA, HLV Klopp bẽn lẽn... chạy trốn khi thấy Pep Guardiola

Ngay sau trận đấu giữa và tại vòng 12 Ngoại hạng vừa diễn ra hồi cuối tuần trước, "thuyền trưởng" hai đội là Jurgen Klopp và Pep Guardiola đã cùng nhau bay đến trụ sở UEFA tại Thụy Sĩ để tham dự hội nghị dành cho các huấn luyện viên.

Tại đây, khi bị dò hỏi về việc có nói chuyện với người đồng nghiệp thường xuyên hay không, HLV Klopp đã có một phản ứng đầy thú vị.

Trả lời câu hỏi được đặt ra cho nhà cầm quân người Đức - "Ông đã nói chuyện với Pep hay chưa" nhưng phóng viên lại... nói ngọng thành Pepe, HLV Klopp lập tức... dạy lại cách đọc cho anh chàng kia.

Chưa dừng lại ở đây, khi chạm mặt người đồng nhiệm bên phía Man City, HLV Klopp bất ngờ hét lớn: "Pep Guardiola kìa!" rồi... chạy trốn, khiến các phóng viên đã ngỡ ngàng, lại càng ngỡ ngàng hơn.

"Pep Guardiola is coming!" 🤣



Liverpool manager Jurgen Klopp was left confused when a reporter asked him if he had spoken to the Manchester City boss at a UEFA coaches' conference...🤪 pic.twitter.com/En6OFiWNef