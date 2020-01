Thái Lan 'chất vấn' AFC về trọng tài sau khi bị loại khỏi VCK U23 châu Á

Ngày 19/1, Liên đoàn bóng đá (FAT) đã gửi thư khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá châu Á, yêu cầu làm rõ lựa chọn của tổ trọng tài trận U23 gặp U23 (diễn ra hôm 18/1) và giải thích vai trò của tổ trọng tài VAR.

Đội chủ nhà đã phải dừng chân ở tứ kết giải đấu, sau thất bại 0-1 trước đại diện đến từ Tây Á. Họ nhận bàn thua duy nhất từ một quyết định thổi 11m gây tranh cãi của trọng tài chính Ahmed Al-Kaf, sau khi tham khảo VAR.

Penalty or No Penalty? 🤔



The referee awarded 🇸🇦 Saudi Arabia a free kick just outside the box but after a VAR review and the official gave a penalty instead!#AFCU23 pic.twitter.com/ZYrgxqOTXN