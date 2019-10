'Tàng hình' trước Arsenal, tài năng 'mãi không lớn' Lingard bị fan MU ném đá dữ dội

Jesse Lingard - cầu thủ được gọi là người "không bao giờ lớn" tại MU vừa tiếp tục thể hiện một phong độ vô cùng nghèo nàn trước Arsenal.

Kể từ tháng 12/2018 đến nay, Jesse Lingard vẫn chưa thể góp dấu giày trong bất cứ bàn thắng nào của trên mọi đấu trường. Trong bối cảnh MU thiếu hụt nhân sự trên hàng công, cầu thủ 26 tuổi dù phong độ không tốt vẫn được HLV Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng, nhưng những đóng góp của anh đều chỉ là con số 0.

Trong cuộc tiếp đón trên sân nhà, MU chỉ có thể giữ lại một điểm và Lingard tiếp tục trở thành tâm điểm của hàng loạt pha "ném đá" không thương tiếc từ chính CĐV nhà - những người đã quá chán nản với sự nghèo nàn mà "tài năng không bao giờ lớn" này thể hiện trên sân.

Trên MXH Twitter, hàng loạt CĐV Man United đã đăng tải các dòng trạng thái thể hiện sự thất vọng cùng cực về Lingard. Nhiều người còn cho rằng cầu thủ này đúng là một "cú lừa" mà MU đang phải... còng lưng è cổ gánh chịu.

JESSE LINGARD SHOULDN'T BE STARTING FOR MANCHESTER UNITED.



I'M DONE. — Devils of United 🔰 (@DevilsOfUnited) September 30, 2019

"Đừng cho Lingard vào đội hình ra sân. Tôi nhắc lại, ĐỪNG cho Lingard vào đội hình ra sân!"

👻 a name on the team sheet, a fucking invisible enigma on the pitch #Lingard #MUFC pic.twitter.com/qoVVWJZeR5 — Donovan Bagnall (@DonBag101) September 30, 2019

"Lingard: Một bóng ma đích thực luôn biết cách tàng hình trên sân ở mọi thời điểm."

Lingard is absolutely stealing a living — Gerard Bagnall (@GerardBagnall15) September 30, 2019

"Lingard đúng là một sự lừa đảo trắng trợn."

On the positive @JesseLingard will be back on insta tonight after his fantastic display, rapping about beans. Another game to add to his stats for the year — Daniel Lewis (@dannylew1985) September 30, 2019

"Lạc quan mà nói thì dù trận này có kết quả ra sao thì Lingard vẫn sẽ lên Instagram để sống ảo thôi."

Someone needs to tell @JesseLingard lingard to fuck off he is fucking shit player running like chicken without head don’t even know his direction this need to stop 💯 @ManUtd #MUNARS #ManUtd — freddy hamid .Nf (@hamid_freddy) September 30, 2019

"Ai đó làm ơn bảo Lingard biến đi, anh ta chạy như một con gà mất đầu trên sân và còn không biết mình đang làm gì nữa."

Với trận hòa 1-1 trước Arsenal, MU hiện chỉ có được 9 điểm sau 7 vòng đấu đầu tiên tại giải Ngoại hạng .

Đây cũng là khởi đầu tệ nhất của Quỷ Đỏ suốt 27 năm qua, trong kỉ nguyên Premier League.